Ceg Ste Rita rate 150 000 dollars à Durban

La toute première édition du Championnat africain de football scolaire est à son terme après quatre jours de compétition. Les représentants du Bénin, les joueurs du Ceg Ste Rita terminent en 4e position.

C’est le CS Ben Sekou Sylla de Guinée qui remporte le trophée chez les jeunes garçons. Les joueurs d’Aly Badara Cissé se sont imposés 1-1, 5-4 au tirs aux buts face aux Sud-Africains de Clapham High School en finale. Ceci, après avoir écarté les Malawites de Salima Secundary School en demi-finale (2-0). Ceux-ci ont par ailleurs remporté le match de la 3e place et donc la médaille de bronze devant les Béninois du Ceg Ste Rita (3-1) défaits, eux, en demi-finale par Clapham High School (1-0).

Dernier du podium (4e), les joueurs du Ceg Ste Rita ratent gros. En effet, les écoles victorieuses du tournoi reçoivent chacune une enveloppe de 300 000 dollars tandis que les deuxièmes et troisièmes empochent respectivement 200 000 et 150 000 dollars.

Présent à la finale, Patrice Motsepe, président de la CAF a exprimé toute sa satisfaction pour la première réussite du Championnat africain de football scolaire.

« Nous sommes très fiers de tous les jeunes garçons et filles qui ont participé à cette compétition, vous êtes l’avenir, a-t-il déclaré. Les nations de football les plus prospères du monde investissent dans la jeunesse. Cela fait partie de notre engagement à développer le football dans tous les pays d’Afrique, et les nations qui sont ici sont très fières de vous. Nous savons que l’investissement que nous faisons dans le football scolaire permettra au football africain de rivaliser avec les meilleurs du monde et d’être autonome. L’argent que les écoles ont gagné sera utilisé pour construire des infrastructures de football pour les garçons et les filles afin qu’ils puissent se développer davantage. », a-t-il déclaré.

9 avril 2023