Cebio Soukou quitte Sandhausen pour un club turc

L’international béninois, Cebio Soukou a quitté le club allemand de Sandhausen. Il a signé un nouveau contrat dans un club turc.

Le milieu de terrain béninois, Cebio Soukou pose ses valises en Turquie. L’ex sociétaire du club allemand de Sandhausen va évoluer à Bandirmaspor, un club de 2e division en Turquie.

Il totalise dans le club précédent, 42 matchs et 05 buts. C’est le 2e joueur béninois après Michaël Poté à évoluer dans un club turc.

Le contrat signé avec Bandirmaspor a une durée de un an et demi.

F. A. A.

10 janvier 2023