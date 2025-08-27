mercredi, 27 août 2025 -

Vie des partis au Bénin

Ce qui motive l’entrée en politique de l’athlète Ahouanwanou




Odile Ahouanwanou prend un virage inattendu. À 33 ans, la triple championne d’heptathlon annonce son entrée en politique au Bénin.

C’est sur les réseaux sociaux que l’athlète a officialisé son choix. Son engagement se fait sous la bannière du parti Moele-Bénin, dirigé par le ministre-conseiller Jacques Ayadji. Une formation qu’elle dit avoir observée dans la durée. « J’en suis arrivée à la conclusion que le parti Moele-Bénin, sur l’échiquier national, reste à mes yeux la seule formation qui travaille véritablement sur le terrain, tous les jours de l’année, pas seulement à l’approche ou pendant les élections », affirme-t-elle.

Pour l’athlète, il est temps de renouveler les visages de la politique béninoise. « Il est capital pour notre pays de continuer à renouveler la classe politique par des femmes et des hommes de qualité », lance Odile Ahouanwanou.

La sportive ne cache pas les tensions possibles entre sa carrière et cet engagement. Elle en connaît les conséquences. Mais elle préfère parler de devoir. « On ne peut pas toujours attendre des autres qu’ils fassent bouger les lignes », explique l’athlète.

Née le 5 janvier 1991 à Savalou, Odile Ahouanwanou est une heptathlète béninoise détentrice de plusieurs records nationaux (heptathlon, 100 m haies, saut en hauteur, lancer du poids).

Elle a notamment été sacrée triple championne d’Afrique d’heptathlon (2018, 2022, 2024) et brille régulièrement dans les compétitions panafricaines majeures.
M. M.

27 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




