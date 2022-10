Ce qui explique le soutien de la VP Talata au président Talon

Mariam Chabi Talata, Vice-présidente de la République du Bénin, vice-présidente du parti Union Progressiste Le Renouveau et ancienne vice-présidente de l’Assemblée nationale 8è législature a été reçue, dimanche 30 octobre 2022, sur l’entretien du dimanche de Eden Tv. La deuxième personnalité du Bénin est revenue sur les deux raisons de son ‘’soutien inconditionnel’’ à l’actuel président de la République Patrice Talon.

La colistière du candidat Patrice Talon à l’élection présidentielle de 2021 ne connaissait pas son colistier avant 2016. Mariam Chabi Talata, actuelle Vice-présidente de la République du Bénin et l’actuel président de la République Patrice Talon ont fait connaissance à Parakou lors des campagnes à l’élection présidentielle de 2016. C’est l’une des confidences faites par Mariam Chabi Talata dimanche 30 octobre 2022, sur l’entretien du dimanche de Eden Tv. L’entretien s’est tenu autour du thème ‘’la femme au cœur de l’action publique sous le président Patrice Talon’’.

La Vice-présidente du Bénin soutient le président Patrice Talon pour « deux raisons ». « J’ai vu qu’il (le président Patrice Talon, NDLR) avait à cœur la condition de la femme, qu’il était sensible aux inégalités dont les femmes sont victimes et qu’il avait à cœur (…) de réparer un certain nombre d’injustices dont les femmes sont victimes. Donc, pour cette raison, je suis l’un des soutiens inconditionnels du président Patrice Talon. Mais, il n’y a pas que ça. Il y a aussi le fait que quand je le regarde en tant qu’homme d’Etat, je me rends compte que ce n’est pas simplement un homme politique soucieux de la gestion des campagnes des élections…Non ! Je vois en notre président un homme d’Etat soucieux de la construction de notre pays, soucieux de l’avenir des générations qui viendront », a indiqué Mariam Chabi Talata, Vice-présidente de la République du Bénin.

La deuxième raison du soutien inconditionnel de la Vice-présidente Mariam Chabi Talata au président Patrice Talon réside dans le fait qu’elle s’identifie par rapport à la « manière de (…) gérer », le « style de gouvernance, (…) la rigueur qui caractérise les différentes actions » que pose le chef de l’Etat Patrice Talon.

L’ancienne censeur du Ceg Hubert Koutoukou Maga de Parakou se rappelle que tout le chef de l’Etat Patrice Talon, elle a fait objet de critiques sur sa rigueur, sa fermeté.

Marc MENSAH

30 octobre 2022 par ,