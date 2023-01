Ce qui attend les 305 enseignants réintégrés

Le gouvernement a prévu des actions en faveur des 305 enseignants réhabilités à la suite de la levée des sanctions, mercredi 18 janvier 2023 en Conseil des ministres. C’est l’information donnée, vendredi 20 janvier 2023, par le porte-parole du gouvernement, lors des échanges hebdomadaires avec les médias.

Les 113 enseignants du primaire et 792 du secondaire, radiés de la Fonction publique en 2019 pour boycott de l’évaluation diagnostique, ne seront pas seulement réintégrés. En plus de procéder à la levée des sanctions, le gouvernement a pensé à la « question de leur remise à niveau avant leur déploiement ».

« Ce qui va être fait à leur endroit en termes de renforcement de capacités pour leur permettre de s’adapter tout de suite, cela va être fait », a indiqué Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et porte-parole du gouvernement, vendredi 20 janvier 2023 lors des échanges avec les professionnels des médias.

A en croire le porte-parole, le retour de ces enseignants dans le système n’est pas le signe d’un manque en tant que tel de personnel enseignant puisque les classes ont été tenues depuis leur radiation.

« Le ministère de la fonction publique et du travail en lien avec les enseignements maternels et primaire, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, (…) feront les diligences administratives nécessaires afin que chaque concerné reçoive déjà sa lettre d’engagement, fasse les formalités subséquentes pour être réintégré », a ajouté Wilfried Léandre Houngbédji à propos des actions à mettre en œuvre pour la réintégration des 305 enseignants réhabilités grâce à la levée des sanctions pour boycott de l’évaluation diagnostique.

« Les diligences peuvent aboutir peut-être avant la fin de cette année, ils soient appelés tout au moins pour le renforcement de capacités mais au pire, je suis convaincu qu’à la rentrée prochaine, ils seront déployés. Dès que la décision est prise, les formalités sont accomplies, ils pourront prétendre à nouveau au bénéfice de leur salaire », a rassuré le porte-parole du gouvernement.

Marc MENSAH

