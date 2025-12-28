Ce que révèle l’enquête policière sur la mutinerie

Le gouvernement a dressé un premier bilan matériel des violences de la mutinerie du 7 décembre 2025, à l’issue des enquêtes menées par la Police technique et scientifique.

Mandatée pour procéder aux constats sur les différentes scènes de la mutinerie du 7 décembre dernier, la Police technique et scientifique a évalué l’ampleur des dégradations matérielles subies par des édifices publics et des biens appartenant à des particuliers. « Neuf sites aussi bien publics que privés ont été fortement impactés », selon les conclusions des enquêtes de la Police présentées le 26 décembre 2025 en Conseil des ministres extraordinaire.

Les investigations ont également mis en évidence « d’importants dommages causés à des véhicules et engins militaires ».

Face à « la gravité de ces préjudices », le rapport issu des enquêtes recommande que l’État prenne en charge les réparations nécessaires, afin de permettre « la reprise du fonctionnement régulier des structures et des personnes affectées par ces évènements ». « Le Conseil y a marqué son accord et instruit les ministres concernés pour les diligentes qui y concourent », précise le communiqué.

M. M.

28 décembre 2025 par ,