lundi, 23 février 2026 -

Présidentielle 2026 au Bénin

Ce que propose Paul Hounkpè pour pacifier l’axe Niamey-Cotonou




A quelques semaines de la présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le candidat de l’opposition Paul Hounkpè a fait une proposition pour décrisper la tension entre le Niger et le Bénin.

Invité dimanche 22 février 2026 sur Tempo TV Africa, une télévision basée au Sénégal, Paul Hounkpè a estimé que la crise actuelle entre le Niger et le Bénin relevait davantage d’un différend entre dirigeants que d’un conflit entre peuples. « Il ne saurait être question d’une tension entre les peuples. Ce sont des tensions entre chefs d’État », a déclaré le secrétaire exécutif national de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE).

Le bras de fer entre Niamey et Cotonou s’est cristallisé ces derniers mois autour de questions sécuritaires et économiques, sur fond d’accusations et de fermeture de frontières. Le Niger, dirigé par un régime militaire, a notamment accusé les autorités béninoises de complaisance dans des dossiers liés au terrorisme, ce que Cotonou a toujours rejeté.

Face à cette situation, Paul Hounkpè propose, une fois élu président à l’issue de l’élection du 12 avril prochain, de faire de Niamey l’une de ses toutes premières destinations officielles. « Si on m’installait dans le fauteuil présidentiel, ma première sortie serait envers les pays de la sous-région. Le Nigeria en premier, le Niger ensuite. (...). Le Niger et nous, c’est des relations séculaires et nous comptons les entretenir », a-t-il affirmé.

Le candidat à la présidentielle propose l’ouverture rapide d’un dialogue bilatéral afin de « décrisper la tension » et rétablir la confiance politique. « Le Bénin ne peut pas ne pas être en bonne relation avec les pays qui l’entourent », a insisté Paul Hounkpè. Selon lui, le préalable à toute coopération efficace est la normalisation politique. Il appelle à « régler nos petites querelles diplomatiquement » pour construire une stratégie commune.

Front commun contre le terrorisme

Au-delà du symbole politique, M. Hounkpè défend une approche pragmatique. Il estime que la lutte contre les groupes armés dans la région ne peut réussir sans coordination transfrontalière. « Vous les (terroristes, NDLR) chassez du Bénin, ils se retrouvent du côté de la frontière chez les autres. Si les autres les chassent, ils viennent chez nous », a-t-il expliqué. C’est pour quoi le candidat propose la mise en place d’un mécanisme de concertation sécuritaire permanent entre États voisins, afin d’éviter les zones grises frontalières et les accusations mutuelles.

Pour lui, l’absence d’harmonie régionale fragilise l’efficacité militaire. « Tant que nous ne serons pas en harmonie avec les autres, nous n’allons pas pouvoir réussir ».

Relance économique par l’apaisement

Paul Hounkpè lie également la résolution de la crise diplomatique à des enjeux économiques majeurs. Le Bénin dépend en partie de son rôle de pays de transit pour les États sahéliens. Une normalisation avec le Niger permettrait, selon lui, de restaurer la compétitivité du port béninois et de relancer les flux commerciaux.
« Si nous normalisons nos relations avec les pays de l’hinterland, notre pays, qui est un pays de services, pourra retrouver une manne financière importante », a-t-il affirmé.

Gouvernance et prévention des crises

Enfin, le candidat estime que les tensions régionales trouvent aussi leurs racines dans les frustrations internes. « Les putschs viennent souvent se greffer sur des frustrations, des attentes non comblées des populations. Il faut une bonne gouvernance pour éviter cela », a-t-il déclaré.

Se revendiquant de l’idéologie « sociale-démocratie panafricaniste », Paul Hounkpè appelle à un co-développement régional. « Nous devons nous donner la main. Le citoyen du Niger ne doit pas se sentir moins considéré que celui du Bénin », a clamé Paul Hounkpè.

Marc MENSAH

23 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




