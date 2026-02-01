Comment FCBE veut « renverser la tendance » pour la présidentielle

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Après l’échec aux élections législatives et communales
1er février 2026 par Ignace B. Fanou,
La Rédaction ,
Marc Mensah
Malgré des scores bas lors des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 et zéro élu obtenu, la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a réaffirmé, (…)
Assemblée nationale
1er février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les députés de la 9è législature ont approuvé, jeudi 29 janvier 2026, à la majorité absolue, la modification des lois organiques de trois institutions.
Les lois (…)
Célébration du Nouvel An chinois
1er février 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Quinzaine Cinématographique Chinoise – Cinéma dans la Cité, édition 2026 a été officiellement lancée dans la soirée du samedi 31 janvier à l’espace 2 Giga de Ganvié, (…)
Rapport Businesse Ready 2025
1er février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le rapport Businesse Ready (B-Ready 2025) de la Banque mondiale a été présenté aux acteurs des médias et du monde des affaires le vendredi 30 janvier 2026. Sur les 10 (…)
De Tillabéri au pipeline
1er février 2026 par Ignace B. Fanou,
La Rédaction ,
Marc Mensah
Acculé par une situation sécuritaire qui se dégrade et une économie essouflée, le régime militaire du général Abdourahamane Tiani semble avoir opté pour la stratégie du « (…)
Coopération militaire entre le Bénin et le Nigéria
31 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les Forces armées béninoises (FAB) ont salué ce vendredi 30 janvier 2026, le retrait du détachement de l’armée nigériane arrivé au Bénin suite aux évènements du 7 décembre (…)
Lutte contre l’insécurité à Bohicon
31 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Un éleveur a été attaqué à Zoungoudo, une localité de la commune de Bohicon, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 janvier 2026, par des malfrats qui ont tenté de lui (…)
30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’avocat Stanic Adjacotan a été libéré ce vendredi 30 janvier 2026, (…)
30 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
La Rédaction ,
Marc Mensah
La police a interpellé deux individus soupçonnés d’avoir volé une (…)
30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les personnes éligibles au fichier des principales fonctions (…)
30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Fidèle à son ADN généraliste, TV5MONDE met à l’honneur en février la (…)
30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’association Art et Développement lance un appel à candidatures dans (…)
30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Au lendemain de l’attaque contre la base aérienne 101 de Niamey, (…)
30 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La World Cocoa Foundation organise les 17 et 18 février 2026, à (…)
30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Au titre de l’année 2025, les Etats de l’UEMOA ont mobilisé 11 858 (…)
30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Les candidats admis au test de reconstitution de la base de compétences (…)
