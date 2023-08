Ce que perd le Bénin pour la fermeture de sa frontière avec le Niger

Les activités au Port autonome de Cotonou (PAC) sont au ralenti depuis que le Bénin a décidé de fermer sa frontière avec le Niger, se conformant aux dispositions prises par la CEDEAO pour pousser les putschistes à la sortie. Cette décision de fermeture de frontière, quand bien même elle impacte l’activité économique des deux pays, toucherait mieux le Niger, selon les analyses d’un économiste.

Des marchandises à destination du Niger transitent par le Bénin. Et ce, conformément ’aux nombreux accords qui permettent à la République du Niger, d’utiliser le port de Cotonou.

La crise née du coup d’État du 26 juillet 2023 ne facilite plus les choses. La CEDEAO dans sa politique de restauration de l’ordre constitutionnel dans le pays, essaie de forcer les putschistes, afin de les amener à libérer le pouvoir, et réinstaller le président Mohamed Bazoum. L’une des mesures prises par l’organisation sous régionale, est la fermeture des frontières avec Niamey. Décision à laquelle le Bénin s’est conformé.

Depuis l’entrée en vigueur des sanctions de la CEDEAO, les usagers en provenance du Niger ne parviennent plus à atteindre Cotonou. Idem pour les marchandises en provenance de Cotonou pour Niamey. Des transporteurs béninois après un voyage vers le Niger, se sont vus bloquer à Niamey avec des camions vides. Ils ont dû lancer un appel aux autorités béninoises à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Cette situation de fermeture de frontières créée un manque à gagner énorme non seulement pour les acteurs, mais aussi pour les Etats. Selon les analyses de L’economiste Albert Honlonkou, c’est le Niger qui en souffrirait le plus. Pour ce dernier, lorsqu’on considère le trafic d’importation seulement, « le transit vers le Niger représente un gros tiers de ce transit ». « Ça fait 30 – 35%, et c’est ce qui va s’arrêter de façon brusque lorsque les frontières ont été fermées », a fait observer l’economiste qui a précisé par la suite que, si la situation perdure, c’est 30-35% du trafic d’importation au port de Cotonou, ou 70 à 80% du total de l’activité du transit qui va s’arrêter. « Le Bénin par plusieurs accords, permet au Niger d’utiliser le port de Cotonou en franchise de plusieurs douanes, donc dans cette situation le Niger perdra beaucoup plus », a-t-il expliqué dans un entretien à DW.

« Le Niger n’a de port qu’il exploite le plus que le port de Cotonou. En plus du port de Cotonou, il y a aussi le port de Lomé qui transite par le Bénin. A cause de l’insécurité, les camions qui quittent le Burkina, le Ghana, le Togo passent par la frontière de Malanville. Imaginez que tous ces camions-là sont bloqués », s’est interrogé pour sa part Moumouni Boubacar, membre du syndicat des transporteurs du Niger.

F. A. A.

15 août 2023 par