Ce que pense la Csa-Bénin de l’ANaPES

Le Secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) a réagi suite à l’annonce du Gouvernement de rendre opérationnelle l’Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires et publics (ANaPES). Joint au téléphone par la rédaction de Radio Sèdohoun d’Agbotagon (Toffo), Anselme Koovi Amoussou pense qu’une telle option pour le système éducatif peut être porteur de risques.

Selon le Secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin), cette mesure de mettre sur pied l’Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires et publics (ANaPES) avait été déjà prévue dans la nouvelle loi sur l’embauche. « C’est une disposition qui n’était pas prévue dans le code du travail mais elle est prévue dans la nouvelle loi sur l’embauche et le Gouvernement est en train de mettre en application ces dispositions contenues dans la loi », a reconnu Anselme Amoussou. Le syndicaliste préciser qu’il sera difficile aux enseignants d’avoir un interlocuteur lorsqu’ils auront des problèmes d’ordre professionnel dans le futur. « Ces agences vont les traiter de quelle manière dans un contexte où nous n’avons pas assez d’inspecteurs de travail pour veiller à l’application de la loi ? », s’interroge-t-il. Selon le secrétaire général de la (Csa-Bénin), le Gouvernement veut utiliser la manière de faire du privé pour venir l’implémenter dans le public. « Prendre une telle option pour le système éducatif peut être porteur de risques pour les résultats que l’on veut atteindre étant donné que nous ne connaissons pas le cahier de charges de ces agences qui vont travailler », s’est-il inquiété.

Le projet de décret portant création et approbation de l’Agence nationale pour les Prestations aux établissements scolaires publics (ANaPES) a été adopté en Conseil des ministres du mercredi 15 avril 2020. Selon le Gouvernement, l’objectif poursuivi est de permettre par ce mécanisme, l’implantation des bonnes pratiques qui font la réputation des établissements privés bien gérés et d’en favoriser le bénéfice aux apprenants du public sur toute l’étendue du territoire national, sans considération de leur localisation géographique.

Mais concernant l’efficacité du projet, Anselme Amousou reste perplexe et s’alarme déjà du sort réservé aux enseignants. . « Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose, l’avenir nous le dira », a-t-il conclu sur les ondes de radio Sèdohoun.

Boniface CAKPO

17 avril 2020