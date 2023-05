Ce que pense Yahouédéou de la décision de la Cour

A la suite de la décision de la Cour constitutionnnelle (DCC 23-168 du 11 mai 2023) favorabla au retour de l’’ex ministre Hervé Hêhomey au parlement en lieu et place de son suppléant Janvier Yahouédéou, le député a réagi. Voici le message du député de la 24ème circonscription électorale et suppléant de Hervé Hèhomey.

MESSAGE de Janvier YAHOUÉDÉOU

Béninoises et béninois,

Chers concitoyens,

La cour constitutionnelle de notre pays a rendu sa Décision par laquelle elle met fin à ma mission de vous représenter à l’Assemblée Nationale. Je prends acte de cette décision.

Tout en vous remerciant trés sincèrement de votre grand soutien à ma modeste personne , tout le long de cet épisode de notre vie politique, je vous réitère mon engagement à une action politique éthique et de qualité au service des intérêts supérieurs de nos concitoyens où qu’ils se trouvent.

Un engagement politique éthique n’est pas une course de vitesse mais une course d‘endurance avec obstacles qui permettent de tester la pertinence et la constance de votre vision. Je suis pour le Bénin que je continuerai à bâtir à vos côtés.

Je souhaite à mon titulaire devenu successeur, un bon séjour à l’Assemblée nationale, au service de l’avenir du peuple béninois à travers une législation qui comble ses attentes de justice et d’épanouissement individuel et collectif.

Je ne finirai pas mon propos sans dire ma gratitude au Chef de l’État, le président Patrice TALON.

Quant à moi, je cite Roosevelt < >. Je continuerai de croire en mes capacités de vous être utile sur d’autres fronts de développement. Merci de tout coeur.

Janvier YAHOUÉDÉOU

14 mai 2023 par ,