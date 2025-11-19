Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Elections générales de 2026 06 partis en lice pour les législatives

20 novembre 2025 par ,

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a enregistré dans le cadre des élections législatives de 2026, les dossiers de candidatures de 6 partis politiques. Il (…)

CAF Awards 2025 Le Marocain Achraf Hakimi sacré Ballon d’or africain

19 novembre 2025 par ,

L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 à l’occasion des CAF Awards, dans la soirée de ce mercredi 19 novembre 2025, à Rabat. Achraf (…)

Elections générales de 2026 au Bénin L’UP-R dépose ses dossiers de candidature pour les législatives

19 novembre 2025 par ,

Une délégation du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) s’est rendue ce mercredi au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA), pour le dépôt des (…)

Evènement à Cotonou Ce que les jeunes attendent de la Semaine du Numérique 2025

19 novembre 2025 par ,

L’édition 2025 de la Semaine du Numérique a démarré ce mercredi 19 novembre au Palais des Congrès de Cotonou. Sous le thème « IA, Médias et Numérique : entreprendre pour (…)

Commune de Malanville L’Armée offre une assistance vétérinaire gratuite aux éleveurs peuhls

19 novembre 2025 par ,

L’Armée béninoise à travers la Direction de la participation des armées au développement et aux tâches d’intérêt public (DPADTIP) mène une vaste opération d’assistance (…)

Lutte contre les stupéfiants dans la Donga Un couple de trafiquants de drogue arrêté à Bassila

19 novembre 2025 par ,

La Police a interpellé au petit matin du mardi 18 Novembre 2025 à Bassila, dans le département de la Donga, un couple de trafiquants de chanvre indien. Les mis en cause (…)

