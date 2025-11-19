Ce que les jeunes attendent de la Semaine du Numérique 2025

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Elections générales de 2026
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a enregistré dans le cadre des élections législatives de 2026, les dossiers de candidatures de 6 partis politiques. Il (…)
Lire la suite
CAF Awards 2025
19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 à l’occasion des CAF Awards, dans la soirée de ce mercredi 19 novembre 2025, à Rabat.
Achraf (…)
Lire la suite
Elections générales de 2026 au Bénin
19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Une délégation du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) s’est rendue ce mercredi au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA), pour le dépôt des (…)
Lire la suite
Evènement à Cotonou
19 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’édition 2025 de la Semaine du Numérique a démarré ce mercredi 19 novembre au Palais des Congrès de Cotonou. Sous le thème « IA, Médias et Numérique : entreprendre pour (…)
Lire la suite
Commune de Malanville
19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’Armée béninoise à travers la Direction de la participation des armées au développement et aux tâches d’intérêt public (DPADTIP) mène une vaste opération d’assistance (…)
Lire la suite
Lutte contre les stupéfiants dans la Donga
19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
La Police a interpellé au petit matin du mardi 18 Novembre 2025 à Bassila, dans le département de la Donga, un couple de trafiquants de chanvre indien. Les mis en cause (…)
Lire la suite
Infrastructures à Sèmè-Podji
19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le gouvernement a décidé d’actualiser les études techniques, environnementales, sociales et de sécurité liées à la passerelle de Tchonvi, dans la commune de Sèmè-Podji. La (…)
Lire la suite
19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite
19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le gouvernement a approuvé, mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite
19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le gouvernement a validé, mercredi 19 novembre 2025, l’organisation de (…)
Lire la suite
19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Un nouveau directeur général est nommé à la tête de Bénin Tourisme et (…)
Lire la suite
19 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 19 novembre 2025, (…)
Lire la suite
19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le gouvernement veut recruter pour le compte de l’année 2025, 50 (…)
Lire la suite
19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin, société en charge du (…)
Lire la suite
19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 19 novembre 2025, la session (…)
Lire la suite
19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé son dossier de (…)
Lire la suite
19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Au terme d’un match amical, au Maroc, ce mardi 18 novembre 2025, les (…)
Lire la suite