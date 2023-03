Ce que le Bénin recommande aux pays les moins avancés

Le Bénin à l’instar de 45 autres Pays moins avancés (PMA) a pris part du 05 au 09 mars 2023 à Doha au Qatar, à la 5e Conférence des Nations Unies sur les PMA. La délégation béninoise a été conduite par Mariam CHABI TALATA, vice-présidente de la République, représentant le chef de l’État.

Doha, la capitale du Qatar a abrité la 5e Conférence des Nations Unies sur les Pays les moins avancés. Cette rencontre a été l’occasion pour ce groupe de pays défavorisés et vulnérables, d’examiner les voies et moyens pour accélérer leur développement durable à travers notamment, la mise en œuvre du Plan d’Action de Doha, adopté en mars 2022, pour la décennie 2022-2031.

Dans le discours prononcé à cette occasion, la vice-présidente de la République, Mariam CHABI TALATA a partagé la vision du Bénin relative à l’importance de la transformation structurelle et du renforcement de la résilience ; deux éléments cardinaux, au cœur des progrès des Pays les Moins Avancés. Intervenant devant la plénière de la Conférence, Mariam Chabi TALATA selon une publication sur le site du gouvernement, a présenté un bilan des cinquante ans d’existence du Groupe des PMA et la mise en œuvre des différents programmes d’action. Elle n’a pas manqué d’évoquer les défis qui s’imposent à ce groupe de pays, notamment la mobilisation de financements concessionnels et structurants ainsi que le problème de la sécurité. La vice-présidente a, pour finir, lancé l’appel solennel du Bénin à tous les PMA pour des actions concertées. Le but visé à l’en croire, étant de relever conjointement et dans un esprit de responsabilité partagée, les défis communs. Au cours des travaux de cette conférence, elle a assuré la coprésidence d’une des huit tables rondes de haut niveau sur le thème : « Soutenir une sortie durable et irréversible de la catégorie des PMA ».

Membre de la délégation béninoise à cette conférence, le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien AGBENONCI a participé à plusieurs réunions dont entre autres, la réunion sur la coopération sud-sud, afin de se remettre des impacts des crises en cours, renforcer la résilience et accélérer la mise en œuvre du Programme d’action de Doha ; la table ronde thématique de haut niveau consacrée à la mobilisation des ressources et au renforcement des partenariats mondiaux pour le développement durable dans les PMA ; etc. Cette 5e conférence a été l’occasion pour les PMA, de célébrer le cinquantenaire de leur groupe.

Les PMA regroupent aujourd’hui 46 pays dont 33 africains. Ils représentent environ 1,5 milliard d’habitants, soit environ 15 % de la population mondiale ; et ne contribuent que pour moins de 2 % au Produit Intérieur Brut (PIB) mondial, et pour environ 1 % au commerce international de marchandises.

Depuis la création du groupe des PMA, le Bénin a assuré 02 fois la présidence.

11 mars 2023 par