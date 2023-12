Ce que le Bénin attend des autorités du Niger

Le Président de la République du Bénin a indiqué dans son message délivré, jeudi 21 décembre 2023, à la nation, les attentes du Bénin en particulier et de la communauté internationale vis-à-vis des nouvelles autorités des pays où sont intervenus des coups d’Etat.

Le Bénin tient à « un monde débarrassé des guerres et du terrorisme ». Le pays croit également en la « coexistence pacifique des nations et des peuples ». C’est ce qu’a fait savoir le chef de l’Etat Patrice Talon, jeudi 21 décembre 2023, à l’occasion du traditionnel message sur l’état de la nation.

« C’est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd’hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d’Etat sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. La prise du pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Nous l’avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant aligné avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu’avec la communauté internationale », a indiqué Patrice Talon.

En ce qui concerne la crise au Niger, le chef de l’Etat béninois explique que « le Bénin n’a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations, de leur rendre la vie encore plus difficile ».

C’est pourquoi la diplomatie béninoise n’a pas manqué d’adresser, de manière discrète et répétée, des messages à ces pays frères, notamment le Niger. « Car, nous sommes convaincus qu’il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte », ajouté le Chef de l’Etat béninois.

Il revient aux autorités de fait au Niger de jouer « leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale ».

La balle est dans le camp de ces autorités de fait qui doivent « donner des gages de leur volonté de discuter et d’entendre aussi les préoccupations légitimes de la communauté à laquelle leur pays appartient », selon le président Patrice Talon.

« Autrement, ce serait un blanc-seing donné à quiconque voudrait, par les armes, déstabiliser nos Etats et remettre en cause la démocratie. Or, nous avons plus que jamais besoin, au regard de la situation dans le monde, que dans nos pays, le pouvoir d’Etat soit de plus en plus stable pour mettre fin à la marginalisation du continent », a ajouté le Chef de l’Etat béninois.

