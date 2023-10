Ce que l’on sait des combats entre Israël et le Hamas

Les tirs de roquettes sur le territoire israélien ont commencé tôt samedi matin depuis la bande de Gaza. Des alarmes ont retenti sans interruption depuis sept heures et demie du matin dans de nombreuses localités du pays, y compris dans la région de Tel-Aviv et ses environs. Le Hamas affirme que 5.000 roquettes ont déjà été tirées sur Israël.

L’armée israélienne a déclaré un "état de préparation à la guerre", et le ministre de la Défense Yoav Galant a approuvé l’appel de réservistes et ordonné l’introduction d’une "situation spéciale à l’arrière" dans un rayon de 80 km de la bande de Gaza, qui comprend le territoire de Tel-Aviv et sa banlieue.

L’opération de l’armée israélienne à Gaza a été baptisée "Sabre de fer".

TASS a rassemblé les principaux éléments connus sur la situation actuelle.

Comment tout a commencé

– Le commandement du front intérieur des forces de défense israéliennes a signalé pour la première fois une alerte aérienne vers 06h30 (UTC+3). Des sirènes ont alors retenti dans la région de Yad Mordechai, près de la frontière avec la bande de Gaza, et dans les banlieues de Tel-Aviv de Rishon-le-Tzion et de Bat Yam. Depuis lors, les alarmes n’ont cessé de retentir dans un certain nombre de quartiers.

– Des groupes militants palestiniens ont déjà tiré 5.000 roquettes sur Israël, a rapporté la chaîne de télévision Al-Arabiya, citant une déclaration de représentants du mouvement palestinien Hamas.

– Les habitants du sud et du centre d’Israël ont été invités à rester à proximité des abris et à suivre les instructions de l’armée.

– Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est rendu à Tel Aviv, où il tiendra une réunion urgente avec les responsables des agences de sécurité.

– Les autorités de Tel Aviv ont annulé tous les événements publics dans la ville et ont fermé les plages de la ville.

Les morts et les blessés

– Les médecins israéliens ont annoncé la mort d’une femme de 70 ans. Elle vivait dans la localité de Gederot, près de la ville d’Ashdod, dans le sud du pays, et a été grièvement blessée lorsqu’une roquette a touché sa maison.

– Au total, comme l’a indiqué le service ambulancier israélien Magen David Adom (Bouclier rouge de David), une personne est décédée à ce jour et au moins quinze autres Israéliens ont été blessés.

– Les diplomates russes suivent de près la situation, a indiqué à TASS le service de presse de l’ambassade de Russie à Tel-Aviv.

État de préparation à la guerre

– Selon le ministre de la Défense de l’État hébreu, Yoav Galant, le mouvement radical palestinien Hamas a déclaré la guerre à Israël.

– De son côté, l’armée israélienne s’est déclarée "prête à la guerre". Le chef d’état-major général évalue actuellement la situation et approuve les plans de poursuite des opérations de l’armée.

– Galant a ordonné le recrutement de réservistes dans l’armée.

– Un "statut spécial de sécurité" a été imposé au centre d’Israël et au sud dans un rayon jusqu’à 80 kilomètres de la bande de Gaza. Ce statut permet aux forces de défense israéliennes de donner aux citoyens des consignes de sécurité et de fermer les installations nécessaires.

– Le président israélien Isaac Herzog a déclaré que l’État hébreu se trouvait dans une situation difficile. Il a appelé tout le monde à suivre les instructions de l’armée israélienne et à rester calme.

Frappes sur la bande de Gaza

– L’armée israélienne a entamé des frappes dans la bande de Gaza. L’opération militaire a été baptisée Sabres de fer.

– Des dizaines d’avions de combat israéliens ont frappé des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Au moins cinq personnes ont été tuées lors de ces frappes.

– L’armée israélienne a confirmé l’infiltration de militants palestiniens dans le pays. En particulier, des dizaines de Palestiniens armés se seraient infiltrés dans quatre communes situées en territoire israélien près de la bande de Gaza.

– Le Hamas affirme avoir capturé plus de 35 militaires et colons israéliens.

Réaction internationale

– La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Bearbock, a condamné l’opération lancée par les radicaux palestiniens sur le territoire israélien. Selon elle, Israël "a le droit, en vertu du droit international, de se défendre contre la terreur".

– Les consultations entre les cabinets tchèque et israélien, qui devaient se tenir sous la forme d’une réunion conjointe des deux gouvernements le lundi 9 octobre à Prague, ont été annulées.

Tass

7 octobre 2023 par