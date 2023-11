Ce que l’église catholique pense de la décision de tenue de comptabilité de l’OHADA

Le père Hubert Kèdowidé, porte-parole de l’archevêque de Cotonou, a réagi à la décision relative à la tenue de comptabilité des églises et mosquées prise par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Cette décision selon le révérend père, amènera les églises et autres lieux de culte en Afrique à s’auto-discipliner en matière économique et financière.

La réforme de tenue de comptabilité dans les églises et mosquées est bien accueillie au sein de l’église catholique. Le père Hubert Kèdowidé, porte-parole de l’archevêque de Cotonou, a exposé les avantages de cette décision prise lors de la 53e session de l’OHADA. L’application de cette nouvelle disposition selon le révérend père, « amènera les églises et autres lieux de culte en Afrique à s’auto-discipliner en matière économique et financière ». L’homme de Dieu voit à travers la décision de l’OHADA, « une opportunité pour la mise en scène publique de l’impact social de l’Église sur le continent ». « Si on s’applique à bien établir les états financiers tel que souhaité, je crois que les États africains s’empresseront de subventionner l’Église car, ils auront une idée plus précise de l’énorme œuvre sociale qu’elle accomplit face à la misère humaine, en suppléant à l’État même dans les coins les plus reculés de nos pays », a confié le secrétaire général de l’Union du clergé béninois (UCB) dans une déclaration à la presse. A l’en croire, le diocèse de Cotonou est en avance, et n’aura pas de difficulté à s’adapter à ladite réforme.

« Les institutions ecclésiales à savoir : écoles, hôpitaux, etc élaborent en début d’année, un budget et à la fin de chaque année, un bilan en est dressé. Depuis l’année 2022, toutes les 114 paroisses du diocèse ont été invitées à déposer chaque année, un bilan financier présentant l’actif et le passif », a expliqué Hubert Kèdowidé.

F. A. A.

6 novembre 2023