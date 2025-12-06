samedi, 6 décembre 2025 -

2131 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Développement communautaire

Ce que l’Etat prévoit pour la jeunesse béninoise en 2026




Une part du budget 2026 sera consacrée à la mise en œuvre de plusieurs projets dans le domaine des sports et de la jeunesse.

Le gouvernement béninois reconnait le rôle crucial des activités sportives et de loisirs dans le renforcement de la cohésion sociale, du vivre-ensemble et de l’inclusion. Elles constituent aujourd’hui de véritables leviers de développement communautaire, contribuant autant à la santé publique qu’à la prévention sociale, à l’autonomisation économique et à la préservation du patrimoine culturel. Loin d’être de simples moments de divertissement, elles s’inscrivent désormais au cœur des politiques publiques comme des outils stratégiques pour un développement national harmonieux.

L’année 2026 marquera un tournant, avec la mise en œuvre ou le renforcement de plusieurs initiatives majeures dans les secteurs du sport, de la jeunesse et des loisirs. Le coût budgétisé pour le sport est de 33 720 170 685 FCFA.
Parmi les projets, il y a la poursuite de la construction/réhabilitation des stades de haut standing dans toutes les communes et départements du Benin (Parakou, UNAFRICA, René PLEVEN, Mathieu KEREKOU, académies régionales, académie de tennis, académie de football féminin, autres stades de départements et de communes) ; l’élargissement des classes sportives dans toutes les disciplines en milieu scolaire ; le renforcement des capacités des acteurs du mouvement sportif national (Mise en place des Directions Techniques Nationales (DTN), formations des coachs, encadreurs, etc.) ; le développement du Projet Jeunesse, Paix et Sécurité ; la valorisation des loisirs modernes et endogènes sains, l’achèvement et la mise en service d’un terrain de golf 18 trous à Avlékété ; etc.

L’année 2026 s’annonce donc riche en transformations, avec un impact direct sur la vie des communautés et l’avenir de la jeunesse béninoise.

Akpédjé Ayosso

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN




Trois morts dans un accident ce samedi à Klouékanmey


6 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Klouékanmey, dans le département du Couffo, le chauffeur d’un (…)
Lire la suite

Nicéphore Soglo honoré à Cotonou pour ses 94 ans


6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’occasion de son 94ᵉ anniversaire, l’ancien président béninois (…)
Lire la suite

Le 3e spectacle prévu pour les 11, 12 et 13 décembre


6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le 3e spectacle de la 2e saison de Dayihoun-Théâtre aura lieu les jeudi (…)
Lire la suite

Le modèle béninois salué par les partenaires internationaux


4 décembre 2025 par Marc Mensah
La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée, (…)
Lire la suite

150 migrants béninois rapatriés d’Algérie


4 décembre 2025 par Marc Mensah
150 migrants béninois en situation irrégulière en Algérie, dont des (…)
Lire la suite

Le promoteur de radio La Voix de Tado s’est éteint


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le monde des médias béninois en deuil ce jeudi 04 novembre 2025 ! Le (…)
Lire la suite

Une opération spéciale de recouvrement de factures impayées lancée


3 décembre 2025 par Marc Mensah
La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) informe les abonnés au (…)
Lire la suite

Les OSC de jeunes et femmes en conclave pour accélérer les engagements


3 décembre 2025 par Marc Mensah
La deuxième édition du Salon national des OSC de Jeunes et de Femmes (…)
Lire la suite

2 enfants tués dans l’accident d’un camion de coton


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Un grave accident a endeuillé la ville de Parakou cet après-midi du (…)
Lire la suite

Le 54ᵉ anniversaire de l’Union des Emirats arabes unis célébré avec (…)


2 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
L’Ambassade des Émirats arabes unis au Bénin a organisé, mercredi 28 (…)
Lire la suite

200 millions de dollars pour transformer la mobilité dans le Grand Nokoué


1er décembre 2025 par Marc Mensah
La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) a (…)
Lire la suite

La Police forme journalistes et acteurs culturels contre l’extrémisme (…)


1er décembre 2025 par Marc Mensah
La Police républicaine a renforcé les connaissances des journalistes et (…)
Lire la suite

L’ancien sous-préfet Abdoulaye Zimé n’est plus


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’ex sous-préfet de Nikki, Abdoulaye Zimé est passé de vie à trépas (…)
Lire la suite

Plus de 40 milliards FCFA pour l’appareil judiciaire en 2026


29 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les crédits alloués au ministère de la justice et de la législation au (…)
Lire la suite

L’ ANIP simplifie les mises à jour de documents


28 novembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) facilite une (…)
Lire la suite

L’axe Bourse de travail-Pharmacie camp Guézo en chantier


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Direction Générale de la SIRAT SA informe les usagers et les (…)
Lire la suite

Participation active du Bénin à l’Assemblée Générale d’INTERPOL au Maroc


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le directeur Général de la Police Républicaine, Contrôleur Général de (…)
Lire la suite

Le délai de dépôt des dossiers prorogé au 5 décembre


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La date de clôture du dépôt des dossiers dans le cadre du concours de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires