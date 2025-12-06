Ce que l’Etat prévoit pour la jeunesse béninoise en 2026

Une part du budget 2026 sera consacrée à la mise en œuvre de plusieurs projets dans le domaine des sports et de la jeunesse.

Le gouvernement béninois reconnait le rôle crucial des activités sportives et de loisirs dans le renforcement de la cohésion sociale, du vivre-ensemble et de l’inclusion. Elles constituent aujourd’hui de véritables leviers de développement communautaire, contribuant autant à la santé publique qu’à la prévention sociale, à l’autonomisation économique et à la préservation du patrimoine culturel. Loin d’être de simples moments de divertissement, elles s’inscrivent désormais au cœur des politiques publiques comme des outils stratégiques pour un développement national harmonieux.

L’année 2026 marquera un tournant, avec la mise en œuvre ou le renforcement de plusieurs initiatives majeures dans les secteurs du sport, de la jeunesse et des loisirs. Le coût budgétisé pour le sport est de 33 720 170 685 FCFA.

Parmi les projets, il y a la poursuite de la construction/réhabilitation des stades de haut standing dans toutes les communes et départements du Benin (Parakou, UNAFRICA, René PLEVEN, Mathieu KEREKOU, académies régionales, académie de tennis, académie de football féminin, autres stades de départements et de communes) ; l’élargissement des classes sportives dans toutes les disciplines en milieu scolaire ; le renforcement des capacités des acteurs du mouvement sportif national (Mise en place des Directions Techniques Nationales (DTN), formations des coachs, encadreurs, etc.) ; le développement du Projet Jeunesse, Paix et Sécurité ; la valorisation des loisirs modernes et endogènes sains, l’achèvement et la mise en service d’un terrain de golf 18 trous à Avlékété ; etc.

L’année 2026 s’annonce donc riche en transformations, avec un impact direct sur la vie des communautés et l’avenir de la jeunesse béninoise.

Akpédjé Ayosso

