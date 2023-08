Ce que fera le Bénin dans la crise au Niger

Les raisons qui sous-tendent la position marquée des Chefs d’Etat des pays membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) face au renversement et à la prise d’otage du président du Niger ont été reprécisées à l’opinion publique, vendredi 04 août 2023. C’est à l’occasion d’une conférence de presse conjointe du Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, Porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre HOUNGBÉDJI et du Ministre des Affaires Etrangères, Olushegun ADJADI BAKARI. Occasion pour les conférenciers de repréciser la position du Bénin face à la situation au Niger.

La situation au Niger est « dangereuse pour toute la communauté ». Les Chefs d’États et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO ont donc pris des mesures. Les décisions prises au niveau de la CEDEAO « engagent le Bénin ». « Donc, si demain pour quelque raison que ce soit, la CEDEAO décidait d’engager une action particulière, le Bénin sera solidaire de ce que la CEDEAO fera », a fait savoir le ministre béninois des affaires étrangères, Olushegun ADJADI BAKARI, lors d’une conférence de presse conjointe animée, vendredi 04 août 2023 à Cotonou.

Le Bénin s’aligne sur la position de la CEDEAO parce que les coups d’États instaurent une instabilité. « Nous croyons dans le fait que le développement ne peut se faire que s’il y a une forme de stabilité politique. Et, ce dont nos populations ont besoin aujourd’hui, c’est d’une stabilité politique qui permet de réduire la pauvreté, qui permet de faire en sorte que chaque citoyen de la zone CEDEAO puisse voir ses conditions de vie s’améliorer », a indiqué Olushegun ADJADI BAKARI.

Pour le Secrétaire général adjoint du gouvernement, « ce n’est pas des questions de relations bilatérales entre les États ou entre les individus ». Il s’agit de « regarder objectivement la situation ». « (...) Tous les pays sont engagés de plus en plus dans les processus démocratiques. La démocratie comme n’importe quel autre système peut avoir ses imperfections, il peut y avoir des frictions par moment. Mais chaque acteur socio-politique doit savoir rester dans son camp et faire ce qui relève de sa responsabilité », a martelé Wilfried HOUNGBEDJI. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement ajoute que la responsabilité des élus est d’ « administrer les États, appliquer des programmes qui améliorent les conditions de vie des populations » et celle des militaires « c’est de défendre l’intégrité du territoire national, c’est d’assurer la sécurité des pays ».

Les coups d’État ne permettent pas le développement. La situation est aggravante dans le cas du Niger car il s’agit d’une « prise d’otage ». Une situation qui met en péril la sécurité des élus dans la sous région.

Selon les émissaires du président Patrice Talon, la CEDEAO demande la réinstallation du président Bazoum dans ses fonctions de président de la République.

