Ce que Djogbénou a dit aux nouveaux députés et maires UP-R

Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), a effectué ce dimanche 1er mars 2026, sa rentrée politique au palais de la Gratitude à Abomey-Calavi. Joseph Djogbénou, président de la formation politique soutenant les actions du chef de l’Etat Patrice Talon, a adressé à cette occasion, un message aux députés et maires élus sous la bannière de l’UP-R lors du double scrutin législatif et communal du 11 janvier 2026 au Bénin.

« Bénin Alafia 2060, c’est maintenant : Ensemble pour un monde de splendeurs », c’est la thématique développée au cours de la rentrée politique du parti Union progressiste le renouveau, ce dimanche 1er mars 2026. L’ex premier ministre, Lionel Zinsou était l’invité d’honneur.

S’adressant aux nouveaux élus, le président du parti UP-R a souligné que les nouveaux maires et députés ne devraient pas considérer leur élection comme « la reconnaissance d’un talent personnel ou la consécration d’une gloire solitaire ». Pour Joseph Djogbénou, « c’est d’abord la confiance que le peuple renouvelle à une majorité politique qui sait avec courage et détermination entendre sa demande d’épanouissement et trouver les solutions pertinentes et durables à ces problèmes vitaux ».

Le secrétaire exécutif national du parti Bloc républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané, était également présent à cette activité de l’UP-R.

