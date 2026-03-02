lundi, 2 mars 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Rentrée politique

Ce que Djogbénou a dit aux nouveaux députés et maires UP-R




Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), a effectué ce dimanche 1er mars 2026, sa rentrée politique au palais de la Gratitude à Abomey-Calavi. Joseph Djogbénou, président de la formation politique soutenant les actions du chef de l’Etat Patrice Talon, a adressé à cette occasion, un message aux députés et maires élus sous la bannière de l’UP-R lors du double scrutin législatif et communal du 11 janvier 2026 au Bénin.

« Bénin Alafia 2060, c’est maintenant : Ensemble pour un monde de splendeurs », c’est la thématique développée au cours de la rentrée politique du parti Union progressiste le renouveau, ce dimanche 1er mars 2026. L’ex premier ministre, Lionel Zinsou était l’invité d’honneur.
S’adressant aux nouveaux élus, le président du parti UP-R a souligné que les nouveaux maires et députés ne devraient pas considérer leur élection comme « la reconnaissance d’un talent personnel ou la consécration d’une gloire solitaire ». Pour Joseph Djogbénou, « c’est d’abord la confiance que le peuple renouvelle à une majorité politique qui sait avec courage et détermination entendre sa demande d’épanouissement et trouver les solutions pertinentes et durables à ces problèmes vitaux ».
Le secrétaire exécutif national du parti Bloc républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané, était également présent à cette activité de l’UP-R.

F. A. A.

2 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




