Ce qu’il faut savoir sur les restrictions le jour du vote

À l’approche des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé une série de mesures exceptionnelles sur toute l’étendue du territoire national. Elles concernent notamment la suspension des activités de marchés, la fermeture des débits de boissons, l’interdiction des manifestations publiques ainsi que la fermeture temporaire des frontières terrestres, dans le but d’assurer la paix, la sécurité et le bon déroulement du scrutin.

10 janvier 2026 par ,