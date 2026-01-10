samedi, 10 janvier 2026 -

Élections législatives et communales 2026

Ce qu’il faut savoir sur les restrictions le jour du vote

Fermeture des marchés, débits de boissons, frontières terrestres et interdiction des manifestations publiques




À l’approche des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé une série de mesures exceptionnelles sur toute l’étendue du territoire national. Elles concernent notamment la suspension des activités de marchés, la fermeture des débits de boissons, l’interdiction des manifestations publiques ainsi que la fermeture temporaire des frontières terrestres, dans le but d’assurer la paix, la sécurité et le bon déroulement du scrutin.

10 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




La CENA déploie matériel électoral sur le terrain


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À trois jours du scrutin couplé des élections législatives et (…)
Une représentation féminine encore marginale hors quota légal


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Code électoral béninois a introduit une avancée majeure en matière (…)
Votez FCBE, le choix de la responsabilité


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames, Messieurs Chers compatriotes, Militants et Militantes FCBE (…)
Message de la FCBE


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’actualité dans le secteur de la sécurité oblige les futurs élus du (…)
Message de UP-R


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Chères populations. L’ UP le Renouveau, a (…)
Moele-Bénin, un engagement clair pour la sécurité et la défense nationale


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers Compatriotes, Le 11 janvier 2026, vous (…)
Message de la FCBE


7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
De façon simplifiée, la décentralisation se définit comme (…)
Gouvernance locale et transparence


7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, La gestion de nos communes (…)
Les Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone en formation


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La formation des Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone a débuté ce (…)
MESSAGE SUR LIBERTES PUBLIQUES, MEDIAS ET SOCIETE CIVILE


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, chers compatriotes, Le Bénin est une nation libre (…)
Message du Parti LD


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois, Mes chers compatriotes ​Je suis Jean-Claude (…)
Le Bloc Républicain met les libertés publiques et la démocratie moderne (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain dévoile une vision politique centrée sur le (…)
Les citoyens récusent l’image de Boni Yayi sur les affiches LD


3 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Timidement, la campagne électorale pour les élections législatives et (…)
LÉGISLATIVES 2026 MESSAGE DE LA FCBE


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’agriculture s’apparente aujourd’hui et depuis toujours d’ailleurs (…)
AGRICULTURE – INDUSTRIALISATION ET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, Au cours des dernières (…)
MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La décentralisation telle que mise en œuvre actuellement n’offre pas (…)
MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES.


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois. Depuis 2020 que l’ Union Progressiste le (…)
Contrôle de l’action gouvernementale - Redevabilité


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La bonne gouvernance publique exige l’existence des organes et des (…)
