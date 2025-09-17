Ce qu’il faut savoir sur le nouveau fonds pour les communes

Le gouvernement change d’approche dans le financement des communes. Réuni ce 17 septembre 2025, le Conseil des ministres a mis en place le Fonds d’Investissement Communal (FIC), en remplacement du Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC).

Le Fonds d’Investissement Communal (FIC) est le nouvel instrument de financement des communes. Ses statuts ont été adoptés, mercredi 17 septembre 2025, en Conseil des ministres. « Cet instrument de financement vient en substitution au Fonds d’Appui au développement des Communes (FADeC) et permettra à celles-ci d’accéder à de nouvelles et innovantes sources de mobilisation de ressources. Il contribuera à rehausser le niveau des recettes et de collecter, pour leur compte, les rétrocessions de l’Etat issues de la fiscalité partagée ».

« Le Gouvernement entend améliorer le cadre de gestion des appuis financiers apportés aux communes », indique le communiqué du Conseil.

Les missions du FIC

Le FIC aura aussi pour rôle de : proposer des mécanismes adaptés aux besoins des communes ; garantir transparence et équité dans la distribution des fonds (péréquation) ; aider les communes à monter des dossiers solides ; suivre et évaluer les résultats concrets des projets financés ; gérer certains placements financiers pour optimiser les ressources.

Les financements obtenus par des conventions directes (jumelages, partenariats internationaux signés par les communes elles-mêmes) ne relèvent pas du FIC.

