Ce qu’il faut savoir du projet de construction du Musée d’Abomey

Avec le soutien de l’Agence Française de Développement, le gouvernement béninois est sur le point d’exécuter l’un des projets phares du Programme d’Action du Gouvernement. Il s’agit du projet de construction du Musée des Rois et des Amazones du Danxomè (MuRAD) et la valorisation du site palatial d’Abomey.

D’un coût global de 30 milliards de FCFA, le projet de construction du Musée des Rois et des Amazones du Danxomè (MuRAD), a pour objectif principal de promouvoir un tourisme national et international autour de l’histoire des Amazones, des Rois d’Abomey et du royaume de Danxomè. Une équipe de l’AFD et les professionnels des médias ont visité mardi 4 avril 2023, les sites concernés par le projet sous la direction du Chargé de programmation culturelle à l’ANPT (Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme) Osséni Soubérou et sa collègue Rosemonde Mitchaï, Chargée de programmation architecturale. Selon les responsables de l’ANPT, le projet permettra la réhabilitation de 5 palais, l’aménagement d’une promenade patrimoniale pour valoriser 47 hectares du site des palais royaux d’Abomey, la construction aux normes internationales d’un nouveau musée ainsi que le renforcement des capacités techniques des ressources humaines. Le musée sera construit sur la Cour des amazones. Il va accueillir les 26 trésors royaux du Bénin rendus par la France et les collections existantes. Les fouilles archéologiques sont en cours sur le site.

Créer un écosystème artisanal, culturel et scientifique

Le domaine de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) va abriter les bâtiments de l’administration. Au Palais Béhanzin, il sera question d’aménager un espace pédagogique, réservé à la recherche archéologique et la science sociale pour mieux connaitre l’histoire. Le Palais Glèlè servira de village artisanal et le palais du Roi Guézo d’un lieu de restauration.

Quant au Palais Agoli-Agbo, il va accueillir les artistes plasticiens. Le 5e palais, celui du Roi Akaba situé à quelques kilomètres du site muséal va abriter les évènements (festivals, spectacles etc). « L’idée est de créer un écosystème artisanal, scientifique autour du musée. Il y aura de quoi occuper un touriste sur un ou plusieurs jours », a déclaré Osséni Soubérou.

A en croire Rosemonde Mitchaï, les actions sont menées progressivement afin d’assurer la réussite du projet. « Le relogement provisoire de tous les acteurs affectés par le projet est en cours », a-t-elle indiqué. Le projet bénéficie également de l’expertise française. Les artisans sont formés par les compagnons du devoir afin de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée.

Le site d’Abomey est classé au patrimoine culturel mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1985. « C’est un site précieux non seulement pour le Bénin et l’Afrique ; mais il est aussi représentatif de l’histoire de l’humanité de par les faits qui se sont déroulés ici », a affirmé le directeur du programme Musées à l’ANPT. L’ambition du gouvernement souligne Alain Godonou, est de faire d’Abomey une mini cité muséale.

Le projet MuRAD est financé par l’AFD à hauteur de 23 milliards de FCFA, et 7 milliards du budget national. Pour le directeur de l’AFD au Bénin, Jérôme Bertrand-Hardy, « c’est bien plus qu’un projet de construction de musée ». Il a insisté sur les retombées économiques pour les populations d’Abomey et le Bénin. Jérôme Bertrand-Hardy a renouvelé l’engagement de la France à accompagner le Bénin pour pérenniser les acquis du projet. Les travaux vont durer environ deux ans et demi.

Akpédjé Ayosso

6 avril 2023 par ,