Ce qu’il faut savoir de Cronos Airlines Bénin

Une nouvelle compagnie de transport aérien a lancé ses activités au Bénin CRONOS Airlines Bénin, a effectué son vol inaugural ce jeudi 04 mai 2023.

La compagnie « fièrement béninoise » d’après ses responsables, propose 03 vols par semaine aux voyageurs en direction d’Abidjan et Niamey.

Le trajet Cotonou-Abidjan est assuré les mardis, les jeudis, et les samedis à 14h 30 et à 14h 45. Le trajet Cotonou-Niamey par contre est assuré les mardis et les samedis à 10h et à 11h 20.

Que faut-il retenir de cette nouvelle compagnie ?

Cronos Airlines Bénin est né du fruit de la vision de Mr Andrew KAIAFAS (GROUPE CEO) et de Mr Lambert LOKO, d’accompagner le Gouvernement de son Excellence Mr Patrice TALON dans la mise en œuvre de son Programme d’Action.

Initié en 2017 par ces deux acteurs totalisant plus de 75 ans d’expérience dans le transport aérien, Cronos Airlines Bénin fait parti d’un Groupe de Compagnies composées de Cronos Airline Guinée Equatorial-Cronos Airlines Regional Cameroun-Cronos Airlines International Afrique du Sud (Maintenance)-Avia 7 Grèce (Part 145 et NAVIGABILITE Easa)-MARATHON Airlines-Grèce (Transport VIP).

La nouvelle compagnie aérienne a pour objectif de rendre le voyage aérien plus pratique, sûr et fiable pour ses clients

