Ce qu’il faut pour les personnalités politiques en détention (T. HOLO)

L’ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Holo a fait des suggestions au président de la République, Patrice Talon en ce qui concerne le cas des personnalités politiques en détention. C’est le dimanche 20 août 2023 sur Peace Fm.

La décrispation de l’atmosphère socio-politique au Bénin passe par la libération des personnalités politiques en détention, selon Théodore Holo, ancien président de la Cour constitutionnelle. « Je pense que ça doit y contribuer parce que ceux qui sont en prison ont des amis, ont des familles. Quelques fois, les familles sont disloquées, il faut en tenir compte. Et ceux-là qui ont des familles, des sympathisants, prennent des postions hostiles au pouvoir qui créée ces conditions difficiles à leur fils, à leur frère ou à leurs amis. Peut-être qu’ils ne verront pas le côté positif, ils resteront braqués sur les aspects négatifs au regard de leur vécu quotidien », a expliqué Théodore Holo, dimanche 20 août 2023 sur Peace Fm.

« (...) Pour préserver la paix, il faut que les gens recouvrent leur liberté », a recommandé l’ex président de la Cour constititutionnelle.

Théodore Holo suggère la prise d’une loi d’amnistie plutôt que la grâce présidentielle. « L’amnistie, ce n’est plus inscrit au casier judiciaire or la grâce interrompt l’exécution de la peine mais n’efface pas la peine qui demeure inscrit au casier judiciaire », a indiqué l’ancien ministre des affaires étrangères de l’ex président Soglo. A titre illustratif, il cite le cas de l’ex président ivoirien Laurent Gbagbo qui a été gracié dans l’affaire liée à la casse de la BCEAO à Bouaké. Celui-ci « n’a pas été inscrit sur la liste électorale parce que la peine n’a été effacée ».

M. M.

20 août 2023 par ,