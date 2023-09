"Ce n’est pas le nom qui change le football" (Razack Omotoyossi)

Ancien joueur du onze national et grande légende des Guépards, Razack Omotoyossi s’est vidé après la tragique élimination du Bénin après la défaite 3-2 face au Mozambique comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023.



La défaite samedi dernier des Guépards à Maputo face au Mozambique lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 ne passe pas au pays. En tout cas, l’ancienne star de l’équipe nationale, Razack Omotoyossi est monté au créneau pour tacler publiquement la gestion du football au Bénin.

Sur le réseau social Tik Tok, l’ancien avant-centre béninois s’est vidé sur le changement du nom qui a été récemment opéré mais qui n’aura eu aucun effet sur le rendement des Guépards. Preuve, le Bénin n’a enregistré aucune victoire en match officiel depuis l’avènement du nom "Guépards" le 17 février dernier. Et à en croire Razack Omotoyossi, « Où sommes-nous après le changement du nom des écureuils ? Le nom ne change pas le football. Ce sont plutôt les joueurs, l’entraîneur, le ministre et la fédération. », a-t-il brillamment déclaré.

Des mots qui font l’unanimité des avis des amoureux du football béninois après encore un échec dans un format de la CAN passé à 24 équipes. Décidément, on se demande à quel niveau se situe le problème.

Heureusement, les 50es championnats du Monde de pétanque aident le peuple béninois à se remettre de cette élimination.

J.S

13 septembre 2023 par ,