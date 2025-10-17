“Ce n’est pas à nous qu’il faut s’en prendre” (W. Houngbédji)

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a répondu ce vendredi 17 octobre 2025 aux accusations du parti Les Démocrates. Le parti dénonçait un sabotage politique orchestré par le pouvoir en place concernant l’affaire de formulaire de parrainage du député Michel Sodjinou.

Incisif et s’appuyant sur la sagesse africaine, Wilfried Léandre Houngbédji a répondu aux accusations du parti Les Démocrates face à ses déboires dans le cadre de la constitution des dossiers du duo candidat à la présidentielle de 2026.

« La femme qui ne sait pas danser accuse ses seins d’être trop proéminents », a ironisé le porte-parole du gouvernement, vendredi 17 octobre 2025, face aux professionnels de médias à Cotonou.

Selon lui, le gouvernement n’est pas responsable des difficultés du parti d’opposition Les Démocrates à désigner un candidat ou à sécuriser ses parrainages.

« C’est la dent qui s’en allait tomber qui accuse la bouillie », enchaîne Wilfried Léandre Houngbédji avant d’inviter Les Démocrates à « chercher où ils ont trébuché, pas où ils sont tombés ».

« Si on s’habitue à mettre les mains sur la poitrine des autres chaque fois qu’on est en difficulté, on ne se remet jamais en question », ajoute le porte-parole du gouvernement.

Wilfried Léandre Houngbédji rappelle, comme dans n’importe quel groupe social, que des tensions ont également existé au sein de la mouvance présidentielle. « Mais nous avons su les gérer, trouver un duo de candidats consensuel ».

« La majorité présidentielle a joué sa partition en faisant ce qui doit être fait, les textes ont été revus dans les conditions démocratiques de façon régulière en la présence et en la participation constante de l’opposition. Nous avons fait en sorte même de sécuriser les élus de l’opposition afin qu’il n’y ait pas de débauchage. La loi l’a interdit. Tout le reste après est question de gouvernance interne », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Député membre du parti d’opposition Les Démocrates, Michel Sodjinou a dénoncé la confiscation de son formulaire de parrainage dans le cadre de la présidentielle de 2026. Le tribunal a été saisi et a ordonné l’annulation de la fiche. En application du jugement, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a délivré un autre formulaire à Michel Sodjinou. Mais celui-ci refuse de rendre son parrainage au parti.

Pour les ténors des Démocrates, le pouvoir en place serait à la manoeuvre pour empêcher le parti de disposer des 28 parrainages requis pour le duo candidat à la présidentielle de 2026.

17 octobre 2025