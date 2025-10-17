vendredi, 17 octobre 2025 -

1117 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Accusations des Démocrates sur l’affaire Sodjinou

“Ce n’est pas à nous qu’il faut s’en prendre” (W. Houngbédji)




Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a répondu ce vendredi 17 octobre 2025 aux accusations du parti Les Démocrates. Le parti dénonçait un sabotage politique orchestré par le pouvoir en place concernant l’affaire de formulaire de parrainage du député Michel Sodjinou.

Incisif et s’appuyant sur la sagesse africaine, Wilfried Léandre Houngbédji a répondu aux accusations du parti Les Démocrates face à ses déboires dans le cadre de la constitution des dossiers du duo candidat à la présidentielle de 2026.

« La femme qui ne sait pas danser accuse ses seins d’être trop proéminents », a ironisé le porte-parole du gouvernement, vendredi 17 octobre 2025, face aux professionnels de médias à Cotonou.

Selon lui, le gouvernement n’est pas responsable des difficultés du parti d’opposition Les Démocrates à désigner un candidat ou à sécuriser ses parrainages.

« C’est la dent qui s’en allait tomber qui accuse la bouillie », enchaîne Wilfried Léandre Houngbédji avant d’inviter Les Démocrates à « chercher où ils ont trébuché, pas où ils sont tombés ».

« Si on s’habitue à mettre les mains sur la poitrine des autres chaque fois qu’on est en difficulté, on ne se remet jamais en question », ajoute le porte-parole du gouvernement.

Wilfried Léandre Houngbédji rappelle, comme dans n’importe quel groupe social, que des tensions ont également existé au sein de la mouvance présidentielle. « Mais nous avons su les gérer, trouver un duo de candidats consensuel ».

« La majorité présidentielle a joué sa partition en faisant ce qui doit être fait, les textes ont été revus dans les conditions démocratiques de façon régulière en la présence et en la participation constante de l’opposition. Nous avons fait en sorte même de sécuriser les élus de l’opposition afin qu’il n’y ait pas de débauchage. La loi l’a interdit. Tout le reste après est question de gouvernance interne », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Député membre du parti d’opposition Les Démocrates, Michel Sodjinou a dénoncé la confiscation de son formulaire de parrainage dans le cadre de la présidentielle de 2026. Le tribunal a été saisi et a ordonné l’annulation de la fiche. En application du jugement, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a délivré un autre formulaire à Michel Sodjinou. Mais celui-ci refuse de rendre son parrainage au parti.
Pour les ténors des Démocrates, le pouvoir en place serait à la manoeuvre pour empêcher le parti de disposer des 28 parrainages requis pour le duo candidat à la présidentielle de 2026.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les Démocrates récusent le verdict du tribunal de Cotonou


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a réagi ce jeudi 16 octobre 2025, lors (…)
Lire la suite

Les griefs du 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗦𝗢𝗗𝗝𝗜𝗡𝗢𝗨 contre les 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶.


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le député Francois Sodjinou a refusé de donner son parrainage au duo de (…)
Lire la suite

Liste des duos de candidats déclarés pour la présidentielle 2026


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
À travers une décision en date du 15 octobre 2025, le président de la (…)
Lire la suite

Les fissures du parti Les Démocrates au grand jour


15 octobre 2025 par Marc Mensah
La crise couvait depuis plusieurs semaines au sein du principal parti (…)
Lire la suite

Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo installé


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo a été installé, jeudi 9 (…)
Lire la suite

L’étude de fond des dossiers des duos débute ce mercredi


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) débute, ce mercredi (…)
Lire la suite

120 idées du collectif ‘’Wadagni Président’’ pour faire encore gagner (…)


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Collectif Wadagni Président a rendu public son manifeste intitulé « (…)
Lire la suite

La Cena invalide la fiche de parrainage du député Sodjinou


14 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Déférent à la décision du juge des référés en date du 13 octobre sur (…)
Lire la suite

Voici l’analyse de Gilles Badet sur la décision du parrainage


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
« La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : (…)
Lire la suite

Le duo Agbodjo–Lodjou ne dispose pas du nombre de parrainages requis


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti "Les Démocrates" a enfin désigné, dans la matinée du mardi 14 (…)
Lire la suite

Renaud Agbodjo-Jude Lodjou, duo candidat du parti ‘’Les Démocrates’’


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a désigné, ce mardi 14 octobre 2025, son (…)
Lire la suite

Vers une absence du parti LD à la présidentielle de 2026


13 octobre 2025 par Marc Mensah
Nouveau rebondissement sur la scène politique béninoise à six mois de (…)
Lire la suite

Une forte mobilisation autour de Romuald Wadagni à la CENA


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre d’État de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, et (…)
Lire la suite

Le duo Wadagni-Talata à la CENA


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le duo Romuald Wadagni -Mariam Chabi Talata est déjà dans les locaux de (…)
Lire la suite

Le duo Wadagni-Talata attendu à la CENA ce lundi


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald (…)
Lire la suite

Yayi Boni aperçu à Lomé ce matin : que se trame-t-il au sein du parti LD ?


12 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Alors que le parti LD devait poursuivre le processus de désignation de (…)
Lire la suite

Des militants LD approuvent la candidature de Me Renaud Agbodjo


12 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Annoncé via les réseaux sociaux comme étant le choix du président Boni (…)
Lire la suite

L’Alliance pour la Renaissance et le Progrès « ARP » invite la jeunesse (…)


12 octobre 2025 par La Rédaction
Suite à désignation du duo Wadagni-Talata pour défendre les couleurs de (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires