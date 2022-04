Castel Beer donne le top de Stars Live 2022 à Comé

La première prime de la prestigieuse compétition entre les grands orchestres du Bénin a été lancée à Comé. C’est à l’occasion de la célébration de la 63ème anniversaire de la fête identitaire des waci que Castel beer, sponsor officiel de la compétition, a donné le top ce samedi 16 avril 2022. Les orchestres Pigeon Vert de Comé et Mélo Sound de Cotonou étaient en compétition pour cette première prime.

C’est devant un public surexcité de Comé que les deux orchestres en compétition ont presté sous le regard vigilant du jury composé d’hommes avertis en matière de musique. Chacun des orchestres en compétition a eu 45 minutes. Et pendant 90 minutes ils ont tenus en haleine une population friande du bon spectacle. Des moments d’intense bonheur partagés avec les habitants de Comé et environ venus nombreux pour ne pas se faire conter l’événement. L’orchestre Pigeon Vert de Comé a enchainé des sonorités exquises pour séduire le jury. Mélo Sound en a fait de même et même plus ce qui a suscité les ovations très nourris au sein des spectateurs. Et à la dernière décision du jury, c’est l’orchestre Mélo Sound de Cotonou qui l’a emporté et peut donc continuer l’aventure avec Stars Live.

Il faut rappeler que la décision du jury est motivée par des critères bien définis : le sérieux sur scène, la prestation des artistes, la communication avec le public, l’habillement et enfin l’ovation du public.

Signalons pour finir cette première prime vient donner le top d’une aventure de 6 semaines de compétition à travers plusieurs villes du Bénin telles que Bohicon, Parakou, Cotonou…et à chaque rendez-vous, Castel Beer sera présent pour étancher la soif des spectateurs.

Cokou Romain COKOU

17 avril 2022 par