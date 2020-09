Carlos Adohouannon séjourne en prison à Dakar

L’ex-régisseur de la Direction générale des impôts du Bénin, Carlos Adohouannon, impliqué dans une affaire de disparition de 4 milliards de FCFA séjourne à la prison de Cap Manuel à Dakar suite à son arrestation vendredi 11 septembre 2020.

Carlos Adohouannon porté disparu depuis près d’un an a été arrêté et transféré à la Division d’investigation criminelle de Dakar, selon Banouto.

L’ex-régisseur a été interpellé à l’aéroport Blaise Diagne de Dakar sur un mandat d’arrêt international émis par le Bénin.

Ce lundi 14 septembre 2020, il a été présenté au procureur général de la Cour d’Appel de Dakar. La même source précise que Carlos Adohouannon séjourne désormais à la prison de Cap Manuel en attendant son extradition vers le Bénin.

Le sieur Carlos Adohouannon a disparu depuis le vendredi 20 septembre 2019 alors qu’il devrait se rendre en mission à Ouidah. L’enquête menée sur le coffre-fort du régisseur révèle la disparition d’environ 3 à 4 milliards de FCFA.

Une information judiciaire avait été ouverte sur le dossier et plusieurs cadres de la Direction des impôts et des personnes proches de l’ex-régisseur ont été écoutés.

