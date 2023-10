Capo-Chichi forme un recours contre des membres de la CBDH

Les conseillers à la Cour constitutionnelle examinent, ce jeudi 26 octobre 2023, dix sept (17) dossiers de recours dont celui du président de la CBDH.

Audience plénière ce jeudi à la Cour constitutionnelle. Les Conseillers sont appelés à examiner 17 dossiers de recours déposés par des citoyens. Parmi ces recours, il y a celui formé par le président de la Commission béninoise des droits de l’homme, Clément Isidore Capo-Chichi contre Sidikatou Fatimatou, Adamon Bissiriou et autres membres de la CBDH pour violation des articles 35 et 114 de la constitution.

Des recours ont été également formés contre l’Assemblée nationale. Le député du parti ‘’Les Démocrates’’, Abdel Kamel Bio Sika Ouassagari forme un recours en inconstitutionnalité de la transmission au parlement pour examen et vote du projet de budget général de l’Etat pour la gestion 2024. Nadine Okoumassoun a saisi la Cour pour illégalité de la prolongation des indemnités des députés de la 8ème législature en fin de mandat. Prosper BOdjrenou et Kévin Viannou forment un recours pour violation des articles 35, 105 de la constitution, 77 et 144 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Il y a aussi le recours de Karl Charles Djimadja contre le Président du tribunal de commerce de Cotonou pour violation de la constitution et celui de Paul Babalekon contre le Ministère de la défense nationale pour abus d’autorité et radiation illégale des Forces armées béninoises.

