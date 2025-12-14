Candide Azannaï passe en garde à vue

Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (RE), a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi 12 à samedi 13 décembre 2025.

Interpellé plus tôt dans la journée du vendredi 12 décembre 2025, aux alentours de 11 heures, devant le siège de sa formation politique, Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (RE) a été conduit à la Police judiciaire pour y être entendu.

A l’issue d’une audition démarrée peu avant 00h30 et qui s’est prolongée tard dans la nuit, l’ancien ministre a été placé en garde à vue.

L’ex ministre est poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’État » et « incitation à la rébellion », selon les sources judiciaires.

Figure connue de la scène politique béninoise, Candide Azannaï a occupé le poste de ministre délégué chargé de la Défense après l’arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016. Il avait quitté le gouvernement en mars 2017.

