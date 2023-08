Candide Azannaï fustige l’attitude de Yayi et des Démocrates

Candide Azannaï, président du parti Restaurer l’Espoir (RE) et ex ministre délégué en charge de la défense a fustigé l’attitude de l’ex président Boni Yayi et des responsables du parti d’opposition Les Démocrates qui ont choisi de boycotter les festivités marquant le 63è anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Cet boycott est une ridicule « feinte de balayeur », a écrit l’ex ministre dans un post Facebook ce mardi 1er août 2023.

Boni YAYI et des responsables du Parti dit Les Démocrates en mode « Feinte de balayeur ».

Par recours hypocrite à une rhétorique d’instrumentalisation mercantile de la situation carcérale de certaines personnalités politiques et d’autres en exil, Boni YAYI et des responsables du parti dit Les Démocrates ont annoncé leur absence aux côtés de leurs acolytes politiques des partis du pouvoir dictatorial dit de la rupture à l’occasion des manifestations officielles du 1er Août 2023.

Il s’agit d’une ignoble farce de plus devant le désastre que constitue le fiasco politique de leur compromission.

Ce boycott procède d’une ridicule « feinte de balayeur ».

Il s’agit d’une variante pernicieuse de rouerie politique indécente au regard de la trahison de l’intérêt général et de la compromission politique de leurs auteurs, en somme une lâcheté et une triste fuite en avant .

Quelle incohérence !

Bonne fête du 1er Août 2023 au Peuple béninois résistant debout.

Candide A M AZANNAÏ.

1er août 2023 par ,