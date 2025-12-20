samedi, 20 décembre 2025 -

776 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Affaire coup d’Etat

Candide Azannaï et 5 militaires déposés en prison




Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï a été déposé en prison ce samedi 20 décembre 2025, après son audition, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cinq militaires sont aussi placés sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire.

Candide Azannaï est désormais placé sous mandat de dépôt. Conduit à la CRIET ce vendredi, le président du parti Restaurer l’espoir a été présenté au procureur spécial, puis écouté par la Commission d’instruction. À l’issue de son audition devant le juge des libertés et de la détention, un mandat de dépôt a été décerné contre lui vers 01 h 10.

Selon les sources judiciaires, l’ex-ministre délégué à la Défense du président Talon serait accusé des faits d’incitation à la rébellion, atteinte à la sûreté de l’Etat, association de malfaiteurs et autres.
Le président du parti Restaurer l’Espoir a été interpellé le vendredi 12 décembre, quelques jours après la mutinerie déjouée le 7 décembre 2025 au Bénin.
Cinq militaires ont été aussi déposés en prison ce samedi matin dans le cadre de cette affaire.
Plus d’une quarantaine de personnes dont quelquescivils sont interpellés dans le cadre de cette mutinerie qui a failli renversé le régime de
Patrice Talon et remettre en cause l’ordre constitutionnelle au Bénin. Les enquêtes se poursuivent et des mandats d’arrêt sont lancés contre les personnes en fuite.
A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Candide Azannai placé sous mandat de dépôt


20 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
En garde à vue depuis le samedi 13 décembre 2025, Candide AZANNAÏ, est (…)
Lire la suite

RD Congo – Bénin : soutenez notre sélection nationale lors du match de (…)


19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sponsor officiel de la CAN 2025, 1xBet revient sur les matchs (…)
Lire la suite

Le jeudi 25 décembre férié pour la fête de Noël


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La journée du jeudi 25 décembre 2025, Jour de Noël, est fériée, chômée (…)
Lire la suite

« Pour moi ce n’est pas véritablement une tentative de coup d’Etat »


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Plus d’une semaine après la tentative de coup d’État déjouée au Bénin, (…)
Lire la suite

Patrice Talon promulgue la Constitution révisée


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a promulgué ce mercredi 17 décembre (…)
Lire la suite

De faux médicaments saisis au marché de Houègbo


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police a procédé, mercredi 17 décembre 2025, à la saisie de plus de (…)
Lire la suite

La ministre Aurélie Zoumarou au cabinet du président Loko


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie I. Adam Soulé (…)
Lire la suite

L’OMS tient le deuxième sommet mondial sur la médecine traditionnelle


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ouvert ce 17 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Voyous et petits terroriste à l’origine de la mutinerie (Talon)


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face à la presse nationale et internationale ce jeudi 18 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Angela Kpeidja mise sous convocation


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La journaliste Angela Kpeidja a été libérée et mise sous convocation (…)
Lire la suite

Keith Sonon termine son défi pour le Guinness World Record


17 décembre 2025 par Marc Mensah
La cheffe Keith Sonon a mis un terme à son défi Guinness World Records, (…)
Lire la suite

Suspension partielle d’entrée aux États-Unis pour les Béninois


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les États-Unis ont décidé d’imposer des restrictions d’accès à leur (…)
Lire la suite

2 nominations au ministère de la Santé


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 décembre 2025, deux (02) (…)
Lire la suite

Talon promulgue la loi portant révision de la Constitution


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la République Patrice Talon va promulguer ce mercredi (…)
Lire la suite

Les raisons du retard de la publication de la liste des agents électoraux


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a été confrontée à (…)
Lire la suite

Une seconde vague de mutins attendue à la Criet


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une seconde vague de mutins et civils interpellés dans le cadre (…)
Lire la suite

Réception du matériel électoral pour le Borgou et l’Alibori


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a réceptionné, lundi (…)
Lire la suite

Sounon Boké arrêté en flagrant délit de crime contre la sûreté de l’Etat


16 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sounon Boké Soumaïla, n’est plus libre de ses mouvements. Il est pris (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires