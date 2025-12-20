Candide Azannaï et 5 militaires déposés en prison

Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï a été déposé en prison ce samedi 20 décembre 2025, après son audition, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cinq militaires sont aussi placés sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire.

Candide Azannaï est désormais placé sous mandat de dépôt. Conduit à la CRIET ce vendredi, le président du parti Restaurer l’espoir a été présenté au procureur spécial, puis écouté par la Commission d’instruction. À l’issue de son audition devant le juge des libertés et de la détention, un mandat de dépôt a été décerné contre lui vers 01 h 10.

Selon les sources judiciaires, l’ex-ministre délégué à la Défense du président Talon serait accusé des faits d’incitation à la rébellion, atteinte à la sûreté de l’Etat, association de malfaiteurs et autres.

Le président du parti Restaurer l’Espoir a été interpellé le vendredi 12 décembre, quelques jours après la mutinerie déjouée le 7 décembre 2025 au Bénin.

Cinq militaires ont été aussi déposés en prison ce samedi matin dans le cadre de cette affaire.

Plus d’une quarantaine de personnes dont quelquescivils sont interpellés dans le cadre de cette mutinerie qui a failli renversé le régime de

Patrice Talon et remettre en cause l’ordre constitutionnelle au Bénin. Les enquêtes se poursuivent et des mandats d’arrêt sont lancés contre les personnes en fuite.

A.A.A

