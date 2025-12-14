dimanche, 14 décembre 2025 -

482 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Justice au Bénin

Candide Azannaï passe en garde à vue




Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (RE), a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi 12 à samedi 13 décembre 2025.

Interpellé plus tôt dans la journée du vendredi 12 décembre 2025, aux alentours de 11 heures, devant le siège de sa formation politique, Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (RE) a été conduit à la Police judiciaire pour y être entendu.

A l’issue d’une audition démarrée peu avant 00h30 et qui s’est prolongée tard dans la nuit, l’ancien ministre a été placé en garde à vue.

L’ex ministre est poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’État » et « incitation à la rébellion », selon les sources judiciaires.

Figure connue de la scène politique béninoise, Candide Azannaï a occupé le poste de ministre délégué chargé de la Défense après l’arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016. Il avait quitté le gouvernement en mars 2017.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

14 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les premiers éléments de l’Enquête judiciaire toujours en attente


14 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a tenté de renverser (…)
Lire la suite

60 kg de chanvre indien saisi, 1 suspect en fuite


13 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La police a saisi environ 60 kilogrammes de chanvre indien, la semaine (…)
Lire la suite

Deux individus interpellés à Zakpota pour un tricycle volé à Bohicon


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le commissariat de l’arrondissement de Zèko a procédé, le jeudi 11 (…)
Lire la suite

Les candidats retenus pour les tests psychotechniques de l’Armée de l’air


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme du test de présélection organisé le 29 novembre 2025, (…)
Lire la suite

En image, l’arrestation du commissaire Landry Bignon D Kindjanhoundé


10 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé à l’origine (…)
Lire la suite

L’officier de police auteur d’une vidéo incendiaire arrêté


9 décembre 2025 par Marc Mensah
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé à l’origine (…)
Lire la suite

Échec d’une tentative de déstabilisation du pays par une dizaine de (…)


7 décembre 2025 par La Rédaction
Un groupe d’hommes en uniforme ont tenté très tôt ce dimanche matin, (…)
Lire la suite

Les États-Unis offrent au Bénin plus d’1 milliard FCFA de matériels (…)


5 décembre 2025 par Marc Mensah
Les États-Unis d’Amérique ont remis, jeudi 4 décembre 2025, plus d’un (…)
Lire la suite

Une dizaine d’individus interpellés sur le parking gros-porteurs de Godomey


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de l’arrondissement de Godomey ont (…)
Lire la suite

Une sexagénaire condamnée pour avoir battu sa domestique


2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné, ce mardi 02 décembre 2025, une (…)
Lire la suite

Une femme risque 60 mois de prison dans une affaire de location de (…)


2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a jugé, ce mardi 02 (…)
Lire la suite

En appel, le sort de Steve Amoussou fixé le 15 décembre prochain


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Ouvert en octobre 2025, le procès en appel de Steve Amoussou, alias « (…)
Lire la suite

Une dizaine d’otages libérés à Kalalé


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des personnes enlevées en octobre 2025 dans la commune de Kalalé, au (…)
Lire la suite

La SGDS et la CESYCOTAM s’unissent pour responsabiliser les ‘’zémidjans’’


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’édition 2025 du projet « Top citoyen top sécurité » de la Centrale (…)
Lire la suite

1 agresseur arrêté, 2 suspects recherchés


22 novembre 2025 par Marc Mensah
La Police a annoncé, le 21 novembre, l’arrestation de l’un des (…)
Lire la suite

Un cambrioleur se venge de sa victime et écope de 60 mois de prison


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal d’Abomey-Calavi, a rendu ce mercredi 19 novembre 2025, son (…)
Lire la suite

La Police innove avec une patrouille spéciale à vélo


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une patrouille spéciale à vélo de la Police a parcouru certains axes de (…)
Lire la suite

Un nouveau centre de formation pour la Police


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires