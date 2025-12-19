vendredi, 19 décembre 2025 -

Justice

Candide Azannaï attendu à la CRIET




Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï, est attendu ce vendredi 19 décembre 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Interpellé il y a une semaine, Candide Azannaï sera conduit à la CRIET ce vendredi. L’ancien ministre délégué à la Défense du président Talon sera écouté par le procureur spécial de la CRIET. Le président du parti Restaurer l’Espoir a été interpellé quelques jours après la mutinerie déjouée le 7 décembre 2025 au Bénin. Candide Azannaï est bien connu pour ses critiques envers le pouvoir du président Patrice Talon.

A.A.A

19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso




