samedi, 13 septembre 2025

Obtention du quitus fiscal à la DGI

Candidats à la présidentielle 2026, voici les impôts à payer




Les potentiels candidats à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin peuvent demander individuellement leur quitus fiscal en ligne via la plateforme quitus.impots.bj de la Direction générale des impôts (DGI). Ils devront s’acquitter de 5 différents impôts. La direction générale des impôts à travers un communiqué publié ce vendredi 12 septembre 2025, a porté l’information à la connaissance du public.

Vous êtes candidats à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin, voici les impôts que vous devez payer en vue de l’obtention du quitus fiscal, l’une des pièces importantes pour la constitution du dossier de candidature.

La direction générale des impôts à travers un communiqué publié ce vendredi 12 septembre 2025, a listé les impôts dont il faut être à jour. Il s’agit :
 des impôts fonciers (le foncier non bâti, le foncier bâti et l’impôt sur le revenu foncier), tout en précisant l’IFU ou le numéro contribuable (NC). Les personnes dont les biens fonciers n’ont jamais été imposés doivent se rapprocher des centres des impôts territorialement compétents ;
 la taxe sur les véhicules à moteur (TVM) ;
 les impôts professionnels pour les personnes ayant une activité commerciale ou non commerciale, industrielle ou encore les personnes associées d’une entreprise ;
 les impôts sur le revenu et la patente ;
 une copie de la fiche de paie datant de moins de trois (3) mois pour les salariés.

Le dossier devra comporter les noms, prénoms, profession, numéro de téléphone, adresse e-mail et la situation fiscale soldée à zéro franc qui prouve que le requérant est à jour de l’ensemble de ses obligations de déclaration et de paiement au 31 décembre 2024, précise le communiqué de la DGI.

F. A. A.

13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




