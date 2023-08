Canal+ propose un programme riche et alléchant pour la rentrée

En prélude à la rentrée scolaire 2023-2024 qui démarre très bientôt, Canal+ Bénin propose un programme exceptionnel de télévision à la population béninoise. Le lancement officiel de ce programme qui prend en compte des contenus éducatifs inédits, des championnats de football, le cinéma, et plusieurs autres émissions, a lieu dans l’après-midi du jeudi 24 août 2023 à la direction générale de Canal+ à Cotonou.

La rentrée des classes, c’est la grande préoccupation de nombreuses familles au Bénin en cette période de fin des grandes vacances. Canal+ à travers ses bouquets envisage leur faire découvrir tout ce qu’ils peuvent avoir pour leurs enfants. Moumine WOLOGAN, chargé de communication à Canal+ et Akim IDRISSOU, chargé de réabonnement ont exposé leurs différents programmes concoctés pour cette période aux journalistes lors d’une conférence de presse ce jeudi 24 août 2023 à Cotonou.

Le tout premier programme intéressant élaboré pour les enfants en période de rentrée, prend en compte des contenus éducatifs inédits. L’objectif visé est de permettre aux enfants d’« apprendre autrement par la télévision […], de s’éveiller et de découvrir le monde ». Ce programme suivant les explications de chargé de communication, Moumine WOLOGAN, est disponible sur les chaines jeunesse à savoir, Nathan+, CANAL+ Family, Ludikids, Télétoon+, et bien d’autres.

La rentrée des classes à Canal+, c’est aussi le grand retour du football avec les plus grands Championnats Européens, la Saudi Pro League, le choc Bénin vs Mozambique comptant pour les éliminatoires de la Coupe D’Afrique des Nations, ainsi que les Premières Journées de la Ligue des champions. Canal+ prévoit également pour les familles béninoises, « Du beau cinéma » avec la nouvelle série CANAL+ Original Or Blanc, le film ‘’Marabout chéri’’ de Khady Touré et bien d’autres programmes. A ces différents programmes, s’ajoute des émissions inédites avec la nouvelle émission culinaire « Chéri (e), c’est moi le chef », et les belles émissions sur A+ Bénin.

Afin de pouvoir suivre les moments de télévision chez les enfants, Canal+ a mis en place un « Le contrôle parental » avec des moyens techniques. C’est un dispositif de régulation du temps d’écran chez les enfants grâce à un code secret de 04 chiffres.

Deux principales offres pour la rentrée scolaire

Pour bénéficier de cette expérience TV inégalée qui valorise l’éducation et le développement des enfants, CANAL+ propose deux offres inédites à ses abonnés, et tous ceux qui souhaitent rejoindre la grande Famille CANAL+.

Les abonnés ont 15 jours offerts à TOUT CANAL+ pour tout réabonnement à la dernière formule active, même pour les abonnements déjà coupés. Cette offre selon Akim IDRISSOU, chargé de réabonnement, est cumulable une fois pendant le période promotionnelle, permettant ainsi aux abonnés de profiter d’une expérience télévisuelle étendue tout en faisant des économies.

Pour ceux qui souhaitent rejoindre la grande famille CANAL+, l’installation agréée CANAL+ est gratuite, a-t-il ajouté rassurant que les frais normaux d’installation sont subventionnés par CANAL+. C’est une opportunité inédite pour s’octroyer le kit CANAL+ tout en profitant de l’expertise des techniciens agréés, et de 6 mois de garantie sur l’installation, a poursuivi le chargé de réabonnement. « Rejoignez CANAL+ Bénin dans cette période passionnante et préparez-vous à vivre une rentrée scolaire mémorable tout en restant connecté au meilleur du divertissement », exhortent les responsables de Canal+.

24 août 2023 par