Calendrier de passage thématique des partis dans la presse écrite

À l’occasion des élections communales et législatives couplées du 11 janvier 2026, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) innove en introduisant une campagne médiatique officielle organisée par thématiques. À travers un calendrier précis de parution dans la presse écrite, les partis politiques sont appelés à présenter leurs visions et propositions autour de sujets clés de gouvernance, de développement et de services publics, marquant une nouvelle étape dans l’encadrement et la structuration du débat électoral au Bénin. Voici le calendrier de passage.

22 décembre 2025 par ,