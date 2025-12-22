lundi, 22 décembre 2025 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Elections législatives et communales de 2026

Calendrier de passage thématique des partis dans la presse écrite




À l’occasion des élections communales et législatives couplées du 11 janvier 2026, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) innove en introduisant une campagne médiatique officielle organisée par thématiques. À travers un calendrier précis de parution dans la presse écrite, les partis politiques sont appelés à présenter leurs visions et propositions autour de sujets clés de gouvernance, de développement et de services publics, marquant une nouvelle étape dans l’encadrement et la structuration du débat électoral au Bénin. Voici le calendrier de passage.

22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




: Connexions Citoyennes lance une formation au profit des jeunes (…)


22 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Campus Groupe AFD et la Fondation de l’innovation pour la démocratie (…)
‘’La situation est stabilisée’’ dans les FAB (Général Gbaguidi)


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le chef d’état-major général, le général de division Fructueux (…)
Programme des obsèques de l’épouse du général BADA


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sourou Berthe KOUGBLENOU, l’épouse du général de corps aérien BADA (…)
Candide Azannaï et 5 militaires déposés en prison


20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï a été déposé (…)
Candide Azannai placé sous mandat de dépôt


20 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
En garde à vue depuis le samedi 13 décembre 2025, Candide AZANNAÏ, est (…)
RD Congo – Bénin : soutenez notre sélection nationale lors du match de (…)


19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sponsor officiel de la CAN 2025, 1xBet revient sur les matchs (…)
Décès de l’ex-ministre Gatien Houngbédji


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’ancien ministre béninois du Commerce et ancien Haut Commissaire à la (…)
« Pour moi ce n’est pas véritablement une tentative de coup d’Etat »


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Plus d’une semaine après la tentative de coup d’État déjouée au Bénin, (…)
Patrice Talon promulgue la Constitution révisée


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a promulgué ce mercredi 17 décembre (…)
Le registre des associations opérationnel dès le 19 décembre


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le registre des Associations et Fondations sera mis en service à (…)
La ministre Aurélie Zoumarou au cabinet du président Loko


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie I. Adam Soulé (…)
L’OMS tient le deuxième sommet mondial sur la médecine traditionnelle


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ouvert ce 17 décembre 2025, (…)
Pascal Tigri avant sa fuite « Nous vous prions de ne pas nous bombarder »


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le chef de l’Etat Patrice Talon a échangé avec les professionnels des (…)
Angela Kpeidja mise sous convocation


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La journaliste Angela Kpeidja a été libérée et mise sous convocation (…)
Keith Sonon termine son défi pour le Guinness World Record


17 décembre 2025 par Marc Mensah
La cheffe Keith Sonon a mis un terme à son défi Guinness World Records, (…)
Près de 2000 jeunes à recruter pour renforcer les FAB


17 décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, mercredi 17 décembre 2025, en Conseil des (…)
2 nominations au ministère de la Santé


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 décembre 2025, deux (02) (…)
Talon promulgue la loi portant révision de la Constitution


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la République Patrice Talon va promulguer ce mercredi (…)
