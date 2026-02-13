Calendrier d’installation des conseils communaux dans le Mono/Couffo

Les conseillers communaux élus au terme du scrutin du 11 janvier 2026, seront installés à partir de ce vendredi 13 février 2026, dans plusieurs départements. Dans les départements du Mono et du Couffo, le calendrier d’installation des nouveaux conseils communaux se présente ainsi qu’il suit :

Programmation dans le Mono

vendredi 13 février 2026

– Grand-Popo : 14 h

– Comé : 15 h

– Bopa : 16 h

– Houéyogbé : 17 h

– Athiémé : 18 h

Samedi 14 février 2026

– Lokossa : 09 h

Programmation dans le Couffo

Vendredi 13 février 2026

– Dogbo : 14 h

– Djakotomey : 15 h

Samedi 14 février 2026

– Lalo : 14 h

– Toviklin : 15 h

Dimanche 16 février 2026

– Klouékanmè : 10 h

– Aplahoué : 11 h.

