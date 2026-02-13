Calendrier d’installation des conseils communaux dans le Mono/Couffo

845 visites en ce moment
Les conseillers communaux élus au terme du scrutin du 11 janvier 2026, seront installés à partir de ce vendredi 13 février 2026, dans plusieurs départements. Dans les départements du Mono et du Couffo, le calendrier d’installation des nouveaux conseils communaux se présente ainsi qu’il suit :
Programmation dans le Mono
vendredi 13 février 2026
– Grand-Popo : 14 h
– Comé : 15 h
– Bopa : 16 h
– Houéyogbé : 17 h
– Athiémé : 18 h
Samedi 14 février 2026
– Lokossa : 09 h
Programmation dans le Couffo
Vendredi 13 février 2026
– Dogbo : 14 h
– Djakotomey : 15 h
Samedi 14 février 2026
– Lalo : 14 h
– Toviklin : 15 h
Dimanche 16 février 2026
– Klouékanmè : 10 h
– Aplahoué : 11 h.