Calendrier d’installation des conseils communaux dans l’Atacora et le Borgou

765 visites en ce moment
Elus au terme du scrutin du 11 janvier 2026, les conseillers communaux de la 5e mandature de la décentralisation seront installés à partir de ce vendredi 13 février 2026, dans les départements de l’Atacora et du Borgou.
Ci-dessous la programmation dans ces deux départements
Borgou
𝗩𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟯 𝗳𝗲́𝘃𝗿𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲
– Sinendé à 14h
– Bembèrèkè à 16h
𝗦𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟰 𝗳𝗲́𝘃𝗿𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲
– Kalalé à 9h
– Nikki à 13h
– Pèrèrè à 16h
𝗗𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝟭𝟱 𝗳𝗲́𝘃𝗿𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲
– N’Dali à 9h
– Parakou à 13h
– Tchaourou à 16h.
Atacora
𝗩𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟯 𝗳𝗲́𝘃𝗿𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲
– Natitingou : 14h
– Toucountouna : 16 h
Samedi 14 février 2026
– Kérou : 09 h
– Péhunco : 12 h
– Kouandé : 15 h
𝗗𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝟭𝟱 𝗳𝗲́𝘃𝗿𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲
– Tanguiéta : 09 h
– Matéri : 11 h 30 min
– Cobly : 14 h
– Boukoumbé : 17 h 30 min.