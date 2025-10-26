dimanche, 26 octobre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Football

Calendrier complet de la CAN Maroc 2025




Le calendrier de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 a été dévoilé.

Le Maroc, pays hôte, ouvrira le bal face aux Comores le dimanche 21 décembre à Casablanca. Pendant dix jours, les meilleures sélections du continent s’affronteront dans une phase de groupes dense avant la phase finale, prévue du 3 au 18 janvier 2026. Voici le calendrier complet.

CAN MAROC 2025

Calendrier de la phase de poules :

Dimanche 21 décembre
Groupe A : Maroc-Comores (20h)

Lundi 22 décembre
Groupe A : Mali-Zambie (15h)
Groupe B : Afrique du Sud-Angola (18h)
Groupe B : Egypte-Zimbabwe (21h)

Mardi 23 décembre
Groupe D : RC Congo-Bénin (13h30)
Groupe D : Sénégal-Botswana (16h)
Groupe C : Nigéria-Tanzanie (18h30)
Groupe C : Tunisie-Ouganda (21h)

Mercredi 24 décembre
Groupe E : Burkina Faso-Guinée équatoriale (13h30)
Groupe E : Algérie-Soudan (16h)
Groupe F : Côte d’Ivoire-Mozambique (18h30)
Groupe F : Cameroun-Gabon (21h)

Vendredi 26 décembre
Groupe B : Angola-Zimbabwe (13h30)
Groupe B : Egypte-Afrique du Sud (16h)
Groupe A : Zambie-Comores (18h30)
Groupe A : Maroc-Mali (21h)

Samedi 27 décembre
Groupe D : Bénin-Botswana (13h30)
Groupe D : Sénégal-RD Congo (16h)
Groupe C : Ouganda-Tanzanie (18h30)
Groupe C : Nigeria-Tunisie (21h)

Dimanche 28 décembre
Groupe F : Gabon-Mozambique (13h30)
Groupe E : Guinée équatoriale-Soudan (16h)
Groupe E : Algérie-Burkina Faso (18h30)
Groupe F : Côte d’Ivoire-Cameroun (21h)

Lundi 29 décembre
Groupe B : Zimbabwe-Afrique du Sud (17h)
Groupe B : Angola-Egypte (17h)
Groupe A : Zambie-Maroc (20h)
Groupe A : Comores-Mali (20h)

Mardi 30 décembre
Groupe C : Ouganda-Nigeria (17h)
Groupe C : Tanzanie-Tunisie (17h)
Groupe D : Botswana-RD Congo (20h)
Groupe D : Bénin-Sénégal (20h)

Mercredi 31 décembre
Groupe E : Guinée équatoriale-Algérie (17h)
Groupe E : Soudan-Burkina Faso (17h)
Groupe F : Gabon-Côte d’Ivoire (20h30)
Groupe F : Mozambique-Cameroun (20h30)

— -

Calendrier de la phase finale :

Huitièmes de finale

Samedi 3 janvier 2026
1er du groupe D - 3e du groupe B/E/F (17h)
2e groupe A - 2e groupe C (20h)

Dimanche 4 janvier
1er groupe A - 3e du groupe C/D/E (17h)
2e groupe B - 2e groupe F (20h)

Lundi 5 janvier
1er groupe B - 3e du groupe A/C/D (17h)
1er groupe C - 3e du A/C/D (20h)

Mardi 6 janvier
1er du groupe E - 2e du groupe D (17h)
1er du groupe F - 2e du groupe E (20h)

Quarts de finale
Vendredi 9 janvier (17h et 20h)
Samedi 10 janvier (17h et 20h)

Demi-finales
Mercredi 14 janvier (18h et 21h)

Match pour la 3e place
Samedi 17 janvier à 17h

Finale
Dimanche 18 janvier à 20h

26 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




