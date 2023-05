CRONOS Airlines Bénin réussit son lancement

Une nouvelle compagnie de transport aérien a lancé ses activités au Bénin CRONOS Airlines Bénin, a effectué son vol inaugural ce jeudi 04 mai 2023.

CRONOS Airlines Bénin, c’est le nom de la nouvelle compagnie de transport aérien au Bénin. La compagnie « fièrement béninoise » d’après ses responsables, propose 03 vols par semaine aux voyageurs en direction d’Abidjan et Niamey.

Le trajet Cotonou-Abidjan est assuré les mardis, les jeudis, et les samedis à 14h 30 et à 14h 45. Le trajet Cotonou-Niamey par contre est assuré les mardis et les samedis à 10h et à 11h 20.

