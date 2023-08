CORSAIR rassure ses passagers pour l’acheminement de leurs bagages à Cotonou

Panne du système de traitement des bagages à Paris Orly

Une panne du système de traitement des bagages gérés par ADP a eu lieu dans la journée du 3 août pendant plus de 12 heures.

Des vols de compagnies aériennes comme Corsair ont été sérieusement perturbés.

Aucun vol Corsair du 3 août n’a été annulé, cependant cette panne a malheureusement causé de nombreux retards. Certains vols ont dû décoller avec une partie seulement des bagages, voire sans aucun bagage.

Les bagages du vol SS970 du 3 août au départ de Paris Orly et à destination de Cotonou n’ont ainsi pas été embarqués et sont restés à l’aéroport hier. Ils ont été identifiés et sécurisés, et sont actuellement en attente de transit. Toutes les équipes Corsair sont mobilisées pour permettre l’acheminement des bagages via le prochain vol Corsair à destination de Cotonou soit le dimanche 6 août 2023.

La compagnie tient à présenter ses excuses à l’ensemble de ses clients impactés par cet incident, indépendant de sa volonté.

Tous les clients ont été informés individuellement par email de la procédure de récupération de leur bagage. Corsair prend en charge les frais de 1ère nécessité pour les passagers concernés, qui devront ainsi remplir un formulaire de réclamation en ligne avec présentation de justificatifs sur le site internet de la compagnie sous 21 jours suivant la livraison du bagage.

Pour s’excuser de la gêne occasionnée, Corsair va proposer des avoirs aux passagers impactés (50€ pour la classe Economy et 100€ pour les classes Premium et Business). Les passagers seront contactés par mail pour leur expliquer la démarche.

4 août 2023 par