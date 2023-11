CORAF œuvre à l’accès des femmes et jeunes aux semences de qualité

Les jeunes et femmes de l’industrie semencière au Bénin ont été outillés dans le cadre du Projet des organisations régionales et sous régionales africaines de l’ex pilier 4 pour la recherche et l’innovation agricoles (CAADP-XP4) et du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (PRSA/FSRP) initié par le CORAF.

Une formation axée sur des sessions plénières et des discussions de groupe a réuni plusieurs femmes et jeunes à Cotonou du 16 au 18 août 2023. Initiée par CORAF pour favoriser l’accès aux semences de qualité, la formation a permis aux participants de suivre quatre modules. Un aperçu a été donné sur le secteur des semences en Afrique de l’Ouest et au Bénin dans le premier module. Le deuxième module a mis l’accent sur des semences de qualité en lien avec la règlementation et les bonnes pratiques. La gestion et la commercialisation des semences (module 3) ainsi que les défis liés à la production, la distribution, l’utilisation et au rôle de l’Etat et du secteur privé.

La formation « concorde avec les priorités du gouvernement béninois dans le développement et la modernisation du secteur agricole », selon Ndèye Aïssatou Diop, chargée de développement des capacités du projet CAADP-XP4 au CORAF.

Pour Justin Roland Zoglobossou, directeur de la production végétale au sein du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et représentant le Ministre, « l’Etat mise entre autres sur la disponibilité et l’accessibilité aux semences et plants de qualité ».

Le représentant du CORAF a réitéré l’engagement du CORAF à accompagner le Bénin sur ce plan.

Il faut préciser que la formation s’inscrit dans le cadre du « Renforcement des politiques nationales, des accords institutionnels régionaux et de l’accès au marché » du projet CAADP-XP4.

M. M.

