mardi, 30 décembre 2025 -

710 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITE




Le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale est d’une importance capitale pour la bonne gouvernance du pays.
L’Assemblée nationale se situe en amont et en aval de toutes les politiques publiques d’un pays démocratique, en ce sens qu’il lui revient d’en affecter les moyens et d’en contrôler l’exécution.
Dans un contexte de parlement monocolore comme celui qu’a connu notre pays en 2019, où l’ensemble des députés du parlement sont acquis à 100% au pouvoir Exécutif, le parlement devient l’appendice du Pouvoir Exécutif et le contrôle parlementaire de l’action du gouvernement ne s’exerce plus.

Il y a restriction du pouvoir de contrôle de l’Assemblée nationale. Dans ce cas le système démocratique glisse lentement vers la pensée politique unique. Les lois votées sont iniques, scélérates sans aucun lien avec les besoins réels des populations (loi sur l’embauche, le code du numérique, le code pénal, ...). Les lois sont taillées sur mesure et au service des individus (dirigeants) plutôt que de l’intérêt général.
En l’absence de contrôle parlementaire, les politiques publiques perdent de leur efficacité. L’action publique perd de sa performance et la corruption s’installe, les abus et la dérive autoritaire se multiplient.
Il n’y a plus un débat véritablement éclairé et contradictoire, les abus, les dérives autoritaires et les révisons opportunistes de la constitution se multiplient. D’où la nécessité de l’opposition au parlement.
Le rôle d’institution de contre-pouvoir que doit jouer l’Assemblée Nationale ne peut s’exercer véritablement que si le parlement est équilibré, c’est-à-dire qu’il comprend l’opposition et la mouvance. Car il n’y a que l’opposition pour déclencher à l’assemblée la redevabilité. Sans l’opposition, la question de redevabilité sera rangée au placard et le contrôle de l’action du gouvernement passer sous silence.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Contrôle de l’action gouvernementale - Redevabilité


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La bonne gouvernance publique exige l’existence des organes et des (…)
Lire la suite

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITÉ


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’UP Le Renouveau s’est battue ces dernières années pour un changement (…)
Lire la suite

L’engagement de Moele-Bénin pour la 10ᵉ législature


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis 2016, notre pays (…)
Lire la suite

GESTION DES DÉCHETS ET ENTRETIEN DES OUVRAGES


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chères populations, Depuis 2016, vous l’avez tous constaté : nos (…)
Lire la suite

La campagne des législatives et communales lancée


26 décembre 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a donné, vendredi 26 (…)
Lire la suite

MESSAGE DE CAMPAGNE DU PARTI FCBE


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’éducation est pilier central du développement d’une Nation. Partant, (…)
Lire la suite

EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI : LA VISION DU BLOC RÉPUBLICAIN


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain, l’éducation est la porte d’entrée vers la (…)
Lire la suite

Patrice Talon face aux députés le 23 décembre


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le chef de l’Etat Patrice Talon, va délivrer mardi 23 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Remise des spécimens des bulletins uniques aux partis politiques


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a procédé, ce (…)
Lire la suite

Un ouvrage fait l’état des lieux de la société béninoise


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Sorti le 18 septembre 2025, l’ouvrage intitulé ‘’Le Bénin à l’épreuve (…)
Lire la suite

Le CENA en retard pour la publication des listes des agents électoraux


14 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
La publication des listes des agents électoraux accuse du retard. Selon (…)
Lire la suite

FCBE investit ses candidats dans la 16ᵉ Circonscription


13 décembre 2025 par Marc Mensah
‎À deux semaines du lancement officiel de la campagne électorale, le (…)
Lire la suite

Les militants UP-R se mobilisent à la Place Bulgarie pour dénoncer le (…)


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce lundi 08 décembre 2025, une forte mobilisation de militantes et (…)
Lire la suite

"La situation est totalement sous contrôle" (Patrice Talon)


7 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans une adresse solennelle à la Nation, ce dimanche 7 décembre 2025, (…)
Lire la suite

La CENA digitalise les observateurs avec e.Accreditation


6 décembre 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé (…)
Lire la suite

3 nominations en Conseil des ministres


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, ce mercredi 3 décembre 2025, des nominations (…)
Lire la suite

Voici les grandes décisions du Conseil des ministres


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 03 décembre 2025, sous (…)
Lire la suite

Les candidatures LD aux législatives dans les 24 CE


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Le principal parti d’opposition Les Démocrates (LD) a positionné dans (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires