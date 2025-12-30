mardi, 30 décembre 2025 -

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITÉ




L’UP Le Renouveau s’est battue ces dernières années pour un changement de paradigme dans la façon dont l’Assemblée Nationale remplit sa fonction de contrôle de l’action gouvernementale

Depuis 10 ans nous avons coproduit l’action publique avec les autres formations politiques de la majorité présidentielle dont les résultats sont unanimement appréciés.

Dans cette position, le contrôle de l’action du gouvernement n’est pas synonyme d’hostilité systématique vis à vis des actions de l’exécutif. Une telle conception a contribué à dévoyer le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale où la propension à la théâtralisation a pris le dessus sur l’exigence d’efficacité.

Pour l’UP le Renouveau, le contrôle de l’action gouvernementale revient à s’assurer de l’efficacité des décisions prises aussi bien par le Gouvernement et le parlement sur le terrain au profit des populations. Le contrôle signifie aussi que notre parti s’assure de l’équité dans le déploiement des ressources publiques et des services au profit des populations.

La redevabilité c’est rendre compte aux populations. L’UP le Renouveau s’engage davantage à rendre compte aux populations de l’action dont elle poursuit la réalisation aussi bien à l’Assemblée nationale que dans nos conseils communaux et municipaux

Vous avez sans doute noté qu’avec le parti, les députés font des tournées de reddition de compte sur toute l’étendue du territoire. Dans les sept (07) prochaines années, l’accent sera davantage mis sur la reddition de compte par nos députés. L’Union Progressiste le Renouveau multipliera les redditions de compte pour s’assurer de l’efficacité et de la légitimité de l’action gouvernementale.

Pour les sep(07) prochaines années, nous nous engageons à faire prendre davantage des lois qui répondent aux préoccupations de nos populations dans les divers secteurs de la vie sociale. Nous nous engageons surtout à accompagner le prochain Gouvernement pour que partout dans notre pays, les populations aient de nouvelles infrastructures scolaires, sanitaires, sportives et autres.

Dans un élan de responsabilité et de préservation de l’intérêt supérieur de la nation, les députés de l’UP le Renouveau, prendront des initiatives de contrôle de l’action gouvernementale, sans calculs politiciens, sans arrogance, et sans velléités de contrarier le gouvernement dans le déploiement de l’action publique visant à améliorer vos conditions de vie.

C’est pour toutes ces raisons, que nous vous invitons à sortir massivement le dimanche 11janvier 2026 pour voter Union Progressiste le Renouveau, le parti qui s’assure de la prise en compte réelle des préoccupations de nos populations

30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




