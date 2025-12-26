vendredi, 26 décembre 2025 -

849 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 26 DÉC. 2025




Le Conseil des Ministres s’est réuni vendredi, le 26 décembre 2025, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement.

Les décisions ci-après ont été prises :

I- COMMUNICATIONS.
I-1. Réalisation des études et travaux de requalification de l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou.

Les aménagements prévus visent à conférer de nouveaux usages à l’infrastructure, lui permettant de répondre aux exigences contemporaines de polyvalence, de mobilité et de logistique événementielle.
Ces travaux s’intègrent dans le vaste chantier de modernisation des espaces publics structurants et du renforcement de l’attractivité urbaine et touristique de la ville de Cotonou.
Ainsi, il sera procédé à une reconfiguration de la zone Nord du site en esplanade modulable, destinée à accueillir des foires, des manifestations culturelles et des rencontres institutionnelles.
Sont également programmées, des zones dédiées aux spectateurs ainsi que des aires de stationnements ponctuels.
Quant à la zone Sud, elle servira uniquement de parking de même qu’à la logistique des manifestations, avec un aménagement paysager et des accès orientés vers le sud.
La reprise de la clôture du côté de la Marina et un podium scénique complèteront ces transformations.

I-2. Réparation des dommages commis lors des événements du 7 décembre 2025.

Une mission de la Police technique et scientifique avait été mandatée aux fins de procéder aux enquêtes et constats sur les scènes de crime. Il en ressort que neuf sites aussi bien publics que privés ont été fortement impactés. De même, d’importants dommages ont été causés à des véhicules et engins militaires.
En raison de la gravité de ces préjudices, le rapport recommande que l’Etat prenne en charge leur réparation en vue de la reprise du fonctionnement régulier des structures et des personnes affectées par ces évènements.
Le Conseil y a marqué son accord et instruit les ministres concernés pour les diligentes qui y concourent.

II- MESURES INDIVIDUELLES
.
Les promotions ci-après, aux grades supérieurs dans le haut commandement des Forces de Défense et de Sécurité, ont été prononcées :

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique

 Inspecteur général de Police de 2ème classe, pour compter du 15 janvier 2026 : Contrôleur général de Police Brice Kocou ALLOWANOU

Au ministère de la Défense Nationale

  • Général d’Armée aérienne, pour compter du 1er janvier 2026 : Général de corps aérien Bertin BADA
  • Général de corps d’armée, pour compter du 1er janvier 2026 : Général de division Fructueux Candide Ahodègnon GBAGUIDI
  • Général de corps d’armée, pour compter du 15 janvier 2026 : Général de division Abou ISSA
  • Général de brigade, pour compter du 1er janvier 2026 : Colonel-major Djimon Dieudonné TEVOEDJRE
  • Général de brigade, pour compter du 15 janvier 2026 : Colonel Faïzou GOMINA.

Fait à Cotonou, le 26 décembre 2025,
Le Secrétaire Général du Gouvernement,
Edouard OUIN-OURO.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Le gouvernement recompose le haut commandement


26 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a acté, vendredi 26 décembre 2025, une série de (…)
Lire la suite

Des pompes à carburant scellées après des contrôles de l’ANM


26 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de normalisation, de Métrologie et du contrôle (…)
Lire la suite

4 villages desservis en eau potable à Bétérou


26 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Plus de 18 000 habitants de l’arrondissement de Bétérou 1, dans la (…)
Lire la suite

5 villages de Lalo alimentés en eau potable


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Adonou, Ahodjinako, Dogoe-Déta, Helli et Lokoli, des villages de la (…)
Lire la suite

Voici le programme d’animation des Places à Ouidah


24 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville historique de Ouidah vibrera au (…)
Lire la suite

L’OIT et ses partenaires tracent la voie vers un travail domestique (…)


24 décembre 2025 par La Rédaction
Au Bénin, l’initiative TRADOM de l’OIT a validé deux études (…)
Lire la suite

100 millions FCFA d’appui et des bourses de 100.000 FCFA aux handicapés


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a dressé un bilan chiffré de ses politiques publiques (…)
Lire la suite

L’Etat béninois aux côtés des familles de soldats morts en mission


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À l’approche des fêtes de fin d’année, le gouvernement a renouvelé son (…)
Lire la suite

‘’Oui, le Bénin a trouvé sa voie’’ (Président Patrice Talon)


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon a prononcé, ce mardi 23 décembre 2025, son (…)
Lire la suite

‘’La situation est stabilisée’’ dans les FAB (Général Gbaguidi)


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le chef d’état-major général, le général de division Fructueux (…)
Lire la suite

Programme des obsèques de l’épouse du général BADA


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sourou Berthe KOUGBLENOU, l’épouse du général de corps aérien BADA (…)
Lire la suite

’’C’est toujours la Constitution de 1990’’ (Prof Gilles Badé)


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La promulgation de la Constitution révisée le 17 décembre dernier (…)
Lire la suite

Candide Azannai placé sous mandat de dépôt


20 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
En garde à vue depuis le samedi 13 décembre 2025, Candide AZANNAÏ, est (…)
Lire la suite

RD Congo – Bénin : soutenez notre sélection nationale lors du match de (…)


19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sponsor officiel de la CAN 2025, 1xBet revient sur les matchs (…)
Lire la suite

Le jeudi 25 décembre férié pour la fête de Noël


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La journée du jeudi 25 décembre 2025, Jour de Noël, est fériée, chômée (…)
Lire la suite

« Pour moi ce n’est pas véritablement une tentative de coup d’Etat »


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Plus d’une semaine après la tentative de coup d’État déjouée au Bénin, (…)
Lire la suite

Patrice Talon promulgue la Constitution révisée


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a promulgué ce mercredi 17 décembre (…)
Lire la suite

De faux médicaments saisis au marché de Houègbo


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police a procédé, mercredi 17 décembre 2025, à la saisie de plus de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires