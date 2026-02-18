mercredi, 18 février 2026 -

573 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 18 FÉVR. 2026




Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 18 février 2026, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement.

Les décisions ci-après ont été prises :
I- MESURES NORMATIVES.
I-1. Transmission à l’Assemblée nationale, pour autorisation de ratification, de l’Accord instituant la Facilité africaine de Soutien juridique.
Cette entité a été créée au lendemain des crises de la dette survenues au cours des années 1980-1990. Celles-ci ont mis en évidence les faiblesses juridiques et techniques des Etats africains dans la résolution des litiges commerciaux ruineux avec les créanciers privés.
D’une part, elle opère comme une organisation internationale qui fournit des conseils juridiques et une assistance technique aux pays africains dans le cadre de la négociation de transactions commerciales complexes, de litiges avec les créanciers et du renforcement des capacités des gouvernements africains.
D’autre part, elle développe et propose des ressources et publications connexes axées sur le savoir avec pour objectif de promouvoir des accords équitables, bancables et durables qui apportent de la valeur ajoutée tout en protégeant leurs droits souverains.
En y adhérant, le Bénin aura l’opportunité de participer à sa gouvernance, de bénéficier de l’accès préférentiel aux services et aux bases de données de connaissances de l’institution puis de recourir à ses panels spécialisés.
Les ministres chargés de l’Economie et des Finances puis de la Justice veilleront au bon aboutissement de la procédure législative y relative.

I-2. Création de l’Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques.

En dépit des efforts soutenus, la malaria reste endémique, avec des conséquences économiques, sociales et sanitaires graves. Elle constitue l’une des premières causes de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.
C’est pourquoi, le Gouvernement fait de son éradication une priorité de premier plan s’agissant des questions de santé publique. Pour favoriser une plus grande efficacité de son action, notre pays se dote d’un instrument spécialisé, souple, autonome et réactif, chargé de conduire une lutte coordonnée, innovante et intégrée contre la malaria et les moustiques.

Ainsi, la présente agence sera notamment chargée de :
concevoir, mettre en œuvre, et évaluer des programmes de démoustication ;
 renforcer les actions de prévention et la lutte contre la malaria ;
 réduire l’incidence et la mortalité liées aux maladies transmises par les moustiques ;
 promouvoir la recherche et l’innovation dans le domaine de la lutte antivectorielle ;
 sensibiliser les populations sur les comportements préventifs et les traitements curatifs ;
 appuyer les collectivités locales dans la gestion des nuisances liées aux moustiques ;
 collaborer avec les partenaires, nationaux et internationaux, publics et privés, dans le cadre de sa mission.
Pour ce faire, le Conseil en a approuvé les statuts et instruit les ministres concernés de veiller à son opérationnalisation diligente.
Ont été par ailleurs adoptés au titre de ces mesures, les décrets portant :
 modification de l’article 10 des statuts du Bureau béninois du Droit d’auteur et des Droits voisins (BUBEDRA) ;
 déclassement d’une portion du domaine public maritime dans le cadre de l’aménagement de la Route des pêches ; ainsi que celui fixant
 les conditions de circulation des véhicules de transport et de préservation du patrimoine routier national en République du Bénin.

II- COMMUNICATIONS.
II-1. Missions de contrôle technique et de réalisation de l’étude d’impact environnemental et social du projet de construction du Resort urbain et balnéaire de AVLO, à Grand-Popo.

Il s’agit d’un projet destiné à promouvoir une offre balnéaire haut de gamme développée dans une approche résolument orientée vers l’écotourisme.
Pour garantir la qualité et la durabilité des ouvrages ainsi que la préservation de l’écosystème côtier, il convient, en plus des études architecturales et techniques en cours, de réaliser une étude d’impact environnemental et social, aux fins de garantir la bonne conduite du chantier en conformité avec les normes requises.

II-2. Mission de contrôle technique dans le cadre de la construction de bureaux au profit des services de la Direction générale des Impôts.

La réalisation de ces infrastructures ayant été déjà autorisée par le Conseil des Ministres, le recours à un Bureau de contrôle technique dès la phase d’avant-projet détaillé permettra notamment de s’assurer du respect des conditions de construction et de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public.
Le cahier des charges du cabinet intègre principalement l’audit préalable de la solidité du bâtiment à achever et les préconisations à prendre avant le démarrage des travaux, dont la sécurité des personnes, le fonctionnement des dispositifs techniques, la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l’accessibilité des constructions pour les personnes à mobilité réduite.
Le Conseil a marqué son accord pour la formalisation diligente du marché avec le cabinet retenu.

||-3. Organisation des intérims des ministres élus députés.

Faisant suite à leur élection comme députés au titre de la dixième législature, les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis du Tourisme, de la Culture et des Arts, ont exprimé au Chef de l’Etat, leur volonté de siéger à l’Assemblée nationale, en se conformant ainsi aux prescriptions légales.
Le Président de la République en a pris acte et désigné des intérimaires ainsi qu’il suit :
 le ministre de la Santé assurera l’intérim du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
 le ministre de l’Industrie et du Commerce, sera chargé du portefeuille du Tourisme, de la Culture et des Arts.

III- MESURES INDIVIDUELLES.

A la présidence de la République, madame Aimée Justine AZON ABOUDOU est nommée Cheffe de cabinet de la Vice-présidente de la République.

Fait à Cotonou, le 18 février 2026,
Le Secrétaire Général du Gouvernement,
Edouard OUIN-OURO.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




40 centres et garderies agréés par l’État


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des centres d’accueil et garderies d’enfants ont reçu des agréments de (…)
Lire la suite

Liste des 77 maires (Mandature 2026-2033)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les élus des 77 communes du Bénin ont officiellement pris leurs (…)
Lire la suite

Bio Tchané et Assouman conservent encore leurs postes ministériels


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux des quatre membres du gouvernement élus députés au titre de la 10e (…)
Lire la suite

Aimée Azon Aboudou, Cheffe de cabinet de la Vice-présidente de la (…)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 18 février 2026, sous (…)
Lire la suite

Jean-Michel Abimbola et Yayi Éléonore quittent le gouvernement


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux (2) membres du gouvernement béninois ont décidé de tourner la page (…)
Lire la suite

Programme de passation de charges entre maires sortants et entrants


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le département de l’Atlantique, la cérémonie de passation de (…)
Lire la suite

Le nouveau maire d’Abomey prend service ce jeudi


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La cérémonie de passation de charges entre le maire sortant Antoine (…)
Lire la suite

4 femmes sur 77 maires au Bénin


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin a enregistré ces dernières années des avancées notables en (…)
Lire la suite

Amoussou Laurent Kolawolé à la tête d’Adja-Ouèrè


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil communal Amoussou Laurent Kolawolé a été officiellement (…)
Lire la suite

Alexis Félix Oniyogou prend les rênes de Sakété


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La commune de Sakété a officiellement un nouveau maire. À l’issue de la (…)
Lire la suite

Le NDI déploie une mission d’évaluation préélectorale au Bénin


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À deux mois de l’élection présidentielle d’avril 2026, le National (…)
Lire la suite

Hyacinthe Jesugnon Agon, nouveau maire de Dangbo


15 février 2026 par Marc Mensah
La commune de Dangbo dispose d’un nouvel exécutif communal depuis (…)
Lire la suite

Ludovic Nambi prend la tête de la mairie de Boukoumbé


15 février 2026 par Marc Mensah
A Boukoumbé, ce dimanche 15 février 2026, le maire et ses adjoints ont (…)
Lire la suite

Rafiou Owotche installé maire de Tchaourou


15 février 2026 par Marc Mensah
La commune de Tchaourou a installé, dimanche 15 février 2026, son (…)
Lire la suite

Patricia Ponna SAÏ élue maire de Toucountouna


15 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Préfet de l’Atacora Déré CHABI NAH, a officiellement installé ce (…)
Lire la suite

Nathanaël Koty, maire d’Abomey-Calavi


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Nathanaël Koty a été désigné ce dimanche 15 février 2026 à la tête de (…)
Lire la suite

Rachad Toukourou, nouveau maire de Porto-Novo


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La ville de Porto-Novo a un nouveau maire. Rachad Toukourou a été (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires