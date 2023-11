COLLECTIVEMENT SEUL !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que parmi les 109 députés élus au Parlement actuel du Benin, il serait à peine exagéré de dire qu’un bon tiers, ne sont connus tels que par leurs épouses ou époux et leurs enfants ; tant le Code électoral et l’environnement politique, ont permis lors des législatives de janvier 2023, l’élection de beaucoup d’illustres inconnus qui, du reste, étaient souvent les premiers à être surpris de se retrouver à Porto-Novo…

Il a une semaine, la décoration statutaire dans l’Ordre National du Benin, fut donc l’occasion pour bon nombre de députés, dans cette cérémonie collective, d’essayer de sauver un particularisme décoratif dans l’universel cérémonial. Et voila des manchettes et titres de journaux et de web médias annonçant uni-nominalement que tel ou tel député est promu Commandeur, comme s’il était seul…

Mais vous mes Neveux et Nièces, qui ricanez qu’ils ont fait quand même là une très bonne affaire, en dépensant au plus de 20 à 50 milles maximum pour ces titres et manchettes, au lieu de ce qu’aurait pu coûter une cérémonie individuelle de réception permise dans l’Ordre, vous êtes tous des pagailleurs !

