Le gouvernement a annoncé la création du Centre d’Investigations Numériques (CNIN) en conseil des ministres mercredi 29 novembre dernier. On en sait un peu plus sur la structure du CNIN et les objectifs du gouvernement à travers sa création.

Le Centre d’Investigations Numériques (CNIN), structure unique qui reprendra les attributions de l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) et une partie de celles de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) en matière de lutte contre la cybercriminalité ne sera « pas une structure entièrement civile », selon le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement.

« C’est une structure qui vient faire le point de toutes celles qui existaient et qui intervenaient sur la sphère de la lutte contre la cybercriminalité. (…) Lesquelles se retrouvent maintenant dans un pôle commun où on mutualise les moyens, les stratégies, les énergies. Donc, il y aura forcément des agents de l’OCRC, de la police républicaine, peut-être les mêmes qui sont à l’OCRC aujourd’hui, vont s’y retrouver, peut-être qu’il y aura de nouveaux mais dans tous les cas ; c’est une structure qui va regrouper des agents aussi bien de l’ASIN que de l’OCRC et éventuellement d’autres structures qui seraient intéressées à la lutte contre la cybercriminalité et les infractions connexes », a expliqué Wilfried Houngbédji, vendredi 1er décembre 2023 à 24haubenin lors de sa rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias.

« L’objectif, c’est plutôt d’avoir un outil beaucoup plus efficace encore pour aller plus loin en performances que ce que l’OCRC permet de faire ; que ce que l’ASIN permet de faire. On fait se parler maintenant les entités, les technologies de sorte qu’on espère avoir des résultats plus probants sur le terrain de la lutte contre la cybercriminalité », a ajouté le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement a annoncé la création du Centre d’Investigations Numériques (CNIN) en conseil des ministres mercredi 29 novembre 2023.

M. M.

3 décembre 2023 par