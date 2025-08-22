vendredi, 22 août 2025 -

789 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Performances au 1er semestre 2025

CMOC enregistre un bénéfice net record de 1,21 milliard USD




CMOC a enregistré de bonnes performances au premier semestre 2025 avec un bénéfice net record de 1,21 milliard USD.

CMOC a publié ses résultats pour le premier semestre 2025, affichant un chiffre d’affaires de 13,21 milliards USD et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,21 milliard USD, en hausse de 60,07 % sur un an, atteignant ainsi le niveau le plus élevé de son histoire pour un premier semestre. Le flux de trésorerie opérationnel a atteint 1,67 milliard USD, tandis que le ratio d’endettement a reculé à 50,15 %, reflétant une génération de trésorerie plus solide et un bilan renforcé.

Une performance opérationnelle tirée par le cuivre

Les revenus issus des activités minières ont progressé à 5,49 milliards USD, soit 42 % du chiffre d’affaires total, établissant un nouveau record. Le cuivre est demeuré le principal moteur de croissance, porté par les performances de premier plan des opérations TFM et KFM en République démocratique du Congo. La production de cuivre a atteint 353 570 tonnes, tandis que les revenus du cuivre se sont élevés à 3,59 milliards USD, représentant 65 % des revenus miniers et établissant également un sommet historique.
Le cobalt a également affiché de solides résultats, avec une production de 61 073 tonnes. Les autres produits ont affiché des performances supérieures aux prévisions : Molybdène : 6 989 tonnes, Tungstène : 3 948 tonnes, Niobium : 5 231 tonnes (niveau le plus élevé depuis plusieurs années), Engrais phosphatés : 582 621 tonnes.
IXM, la filiale de trading du Groupe, a poursuivi l’optimisation de son portefeuille en termes de volume et de qualité, atteignant une efficacité opérationnelle sans précédent.

Maîtrise des coûts et efficacité opérationnelle

Les coûts opérationnels ont reculé de 10,96 % sur un an, reflétant la priorité constante de CMOC en matière d’efficacité et d’optimisation. En Afrique, les améliorations de procédés et l’intégration d’innovations digitales ont permis de renforcer la productivité. En Chine, l’optimisation des réactifs a contribué à améliorer les taux de récupération du molybdène et du tungstène, tout en réduisant les coûts. Au Brésil, la diminution des dépenses liées aux achats et à la logistique a soutenu la performance, tandis que les usines BVFR et BV ont atteint des taux de récupération à des niveaux historiques.

Développement stratégique et croissance durable

CMOC a renforcé ses fondations organisationnelles en développant une équipe de direction internationale et professionnelle, tout en consolidant sa gouvernance et sa maîtrise de coûts. La société a poursuivi sa stratégie de croissance avec l’acquisition d’Odin Mining (projet aurifère Cangrejos) en Équateur — l’un des plus grands gisements d’or non exploités au monde — dont la mise en production est désormais accélérée en vue d’une entrée en service avant 2029.

En République démocratique du Congo, CMOC poursuit ses projets d’expansion avec l’objectif de porter sa capacité annuelle de production de cuivre entre 800 000 et 1 000 000 tonnes. Le projet hydroélectrique Heshima (200 MW) progresse également, assurant un approvisionnement électrique fiable et durable pour soutenir la croissance de la région.

CMOC a su maintenir sa notation « AA » auprès de MSCI ESG Ratings, tout en améliorant sa position du top 13 % au top 11 % mondial du secteur des métaux non ferreux. Ces distinctions confirment l’engagement constant de l’entreprise en faveur du développement durable, de pratiques responsables et de la création de valeur à long terme pour l’ensemble de ses parties prenantes.

À propos de CMOC Group Limited

Fondée en 1969, CMOC Group Limited est un acteur mondial majeur de l’industrie minière et métallurgique. L’entreprise a été introduite à la Bourse de Hong Kong en 2007 puis à la Bourse de Shanghai en 2012. Présente en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe, CMOC compte parmi les plus grands producteurs mondiaux de cuivre, de cobalt, de molybdène, de tungstène et de niobium. Elle est également l’un des principaux producteurs d’engrais phosphatés au Brésil et détient le plus grand gisement primaire d’or en Équateur.

En 2024, CMOC a réalisé un chiffre d’affaires de 29,85 milliards USD et s’est classée au 19ᵉ rang des 50 premières sociétés minières mondiales par capitalisation boursière. L’entreprise s’engage à respecter les plus hauts standards en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Elle est notée AA par MSCI ESG Ratings et figure depuis 2024 dans l’indice FTSE Russell de responsabilité sociale.

CMOC continue d’investir dans des pratiques durables et dans le développement des communautés locales, avec plus de 40 millions USD consacrés à des initiatives sociales et communautaires dans le monde en 2024. En s’appuyant sur l’innovation, une gouvernance solide et l’expansion de son empreinte internationale, CMOC entend renforcer son leadership et consolider sa position d’entreprise minière de classe mondiale.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

22 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Harmonisation des horaires frontaliers pour débloquer le potentiel (…)


20 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 août 2025 marque une étape dans les efforts d’intégration (…)
Lire la suite

Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin


19 août 2025 par Marc Mensah
Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce (…)
Lire la suite

Bosquet Investments Ltd. acquiert 21,22 % du capital d’Ecobank (…)


18 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe (…)
Lire la suite

La commercialisation des amandes de karité démarre ce mercredi


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a fixé les conditions de déroulement de la (…)
Lire la suite

Le Centre d’écoute clients du Trésor public opérationnel


13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a (…)
Lire la suite

Le Trésor public accélère la transformation digitale avec la carte RoW


12 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité (DGTCP) a (…)
Lire la suite

SETC BÉNIN et son gérant exclus des marchés publics ‎


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le 24 juillet 2025, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) (…)
Lire la suite

Liste des 172 agents recrutés pour le MEF


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici les résultats du concours de recrutement de cent soixante-douze (…)
Lire la suite

La PRMP d’Aplahoué suspendue


8 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
Lire la suite

La DGI dématérialise plusieurs documents fiscaux


5 août 2025 par Marc Mensah
Dès le 1er septembre 2025, la Direction Générale des Impôts (DGI) (…)
Lire la suite

L’ATDA-VN veut atteindre une production d’un million de tonnes de riz


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Agence Territoriale de Développement Agricole Vallée du Niger (…)
Lire la suite

Près de 15 000 marchands installés dans les nouveaux marchés modernes


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Des milliers de marchands occupent déjà les nouveaux marchés urbains (…)
Lire la suite

Le secteur privé béninois réaffirme son rôle moteur dans l’économie (…)


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 3e édition de la Nuit des Elus, rencontre stratégique annuellement (…)
Lire la suite

La BCEAO lance sa plateforme interopérable et facilite les transactions (…)


3 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A partir du 30 septembre 2025, les transferts interbancaires se feront (…)
Lire la suite

Un cadre formel pour la coopération économique Bénin-Nigeria


2 août 2025 par Marc Mensah
Une délégation officielle du Nigeria a séjourné au Bénin du 31 juillet (…)
Lire la suite

Les mesures incitatives et autres avantages préférentiels à la GDIZ


30 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel en (…)
Lire la suite

Les Chefs d’entreprises mieux outillés sur la fiscalité


30 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), en (…)
Lire la suite

Un dispositif en ligne pour les plaintes liées aux services financiers


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers la Cellule Climat (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires